Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: 'Girilemez, gidilemez' denilmişti...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:36

Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: 'Girilemez, gidilemez' denilmişti...

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabı üzerinden Gabar'daki büyük keşfin yıl dönümüne özel video paylaştı. "Bir dönem 'Girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük" diyen Bayraktar, bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimin 61 bin varilin üzerine çıktığını ve kasımda ülke genelinde petrol üretiminde kırılan rekorun yarısının Gabar'a ait olduğunu bildirdi.

Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: ’Girilemez, gidilemez’ denilmişti...

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar bölgesindeki petrol keşfinin yıl dönümünü kutladı.

Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: ’Girilemez, gidilemez’ denilmişti...

"'GİRİLEMEZ, GİDİLEMEZ' DENİLEN BÖLGEDE ŞİMDİ PETROL ÜRETİMİ REKORLARI KIRILIYOR"

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Gabar'ın petrol üretim üssü haline dönüştürüldüğünü ve Türkiye'nin en kaliteli petrolünün bölgede üretildiğini bildirdi.

Bugün itibarıyla Gabar'da günlük petrol üretiminin 61 bin varilin üzerine çıktığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugün Gabar'da büyük keşfin yıl dönümü. Bir dönem 'girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasımda Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA