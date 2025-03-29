Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
13:49
Depremzede vatandaşlara çifte bayram! Bakan Kurum o anları paylaştı: Gözlerdeki mutluluk karelere yansıdı
Depremzede vatandaşların evlerine yerleşmesi için tüm çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan 2 bin 802 konutun 1964'ünün tamamlandığını vurgulayarak "Yeni evlerine taşınan ailelerden biri de Ahmet ve Emine Balveren çifti oldu. Asrın felaketinde ağır hasar gören evlerinin yıkılmasının ardından çadırda ve konteynerde kalan çift bu yıl ocak ayında yeni evlerine kavuştu." dedi.