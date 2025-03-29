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Haberler Galeri Depremzede vatandaşlara çifte bayram! Bakan Kurum o anları paylaştı: Gözlerdeki mutluluk karelere yansıdı
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 13:49

Depremzede vatandaşlara çifte bayram! Bakan Kurum o anları paylaştı: Gözlerdeki mutluluk karelere yansıdı

Depremzede vatandaşların evlerine yerleşmesi için tüm çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan 2 bin 802 konutun 1964'ünün tamamlandığını vurgulayarak "Yeni evlerine taşınan ailelerden biri de Ahmet ve Emine Balveren çifti oldu. Asrın felaketinde ağır hasar gören evlerinin yıkılmasının ardından çadırda ve konteynerde kalan çift bu yıl ocak ayında yeni evlerine kavuştu." dedi.

Depremzede vatandaşlara çifte bayram! Bakan Kurum o anları paylaştı: Gözlerdeki mutluluk karelere yansıdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayramı yeni evlerinde karşılayacak olan Kahramanmaraşlı depremzede Emine ve Ahmet Balveren çiftine ilişkin video paylaştı.

Depremzede vatandaşlara çifte bayram! Bakan Kurum o anları paylaştı: Gözlerdeki mutluluk karelere yansıdı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraşlı Ahmet abimiz ve Emine ablamızın gözlerindeki mutluluğa bakar mısınız? Güzel yuvalarında nice bayramlara." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, bayramı yeni evlerinde karşılayan depremzede ailenin mutlu anlarını paylaştı | Video

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Depremzede vatandaşlara çifte bayram! Bakan Kurum o anları paylaştı: Gözlerdeki mutluluk karelere yansıdı

Bakanlıktan, paylaşıma ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan 2 bin 802 konutun 1964'ü tamamlandı. Yeni evlerine taşınan ailelerden biri de Ahmet ve Emine Balveren çifti oldu. Asrın felaketinde ağır hasar gören evlerinin yıkılmasının ardından çadırda ve konteynerde kalan çift bu yıl ocak ayında yeni evlerine kavuştu.

Deprem günü bir anaokuluna sığındıklarını anlatan Emine Balveren, daha sonra çadırda kaldığını kısa süre sonra ise konteynere geçtiğini aktardı. Balveren, 30 yıllık yatırımları olan evlerinin depremde ağır hasar aldığını belirtti.

Depremzede vatandaşlara çifte bayram! Bakan Kurum o anları paylaştı: Gözlerdeki mutluluk karelere yansıdı

Geliniyle oğlunun Kahramanmaraş'a gelecekleri gün AFAD'dan telefon geldiğini aktaran Balveren, şunları kaydetti:

"Yarın gelin anahtarınızı alın' dediler. Gelinimle oğlum Kahramanmaraş'a geldi. Eşime bile söylemedim. Hepsi bir aradayken 'yarın anahtarı almaya gideceğiz' dedim. Hepsi çok sevindi. Geldik, anahtarımızı aldık, evin içine baktık. Çok duygulandım, anlatılmıyor o duygu, çok başkaydı. Evin her yerini beğendim. Konteynerden sonrası burası bana saray oldu. Ramazanda da akrabalarımızı iftara çağırdım. '2 yıldan beri fire verdik' dedim. Şimdi artık benim de evim oldu. Bambaşka bir duygu. Bayram için de umutluyum, sevinçle bekliyorum."

Depremzede vatandaşlara çifte bayram! Bakan Kurum o anları paylaştı: Gözlerdeki mutluluk karelere yansıdı

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Depremin neden olduğu yıkımın ardından yeniden ayağa kalkmaya başladıklarını söyleyen Balveren, "Depremden önceki halimize, evimizin olduğu hale yavaş yavaş geri dönüyoruz. İnanır mısınız bulaşık yıkamayı özledim. Ütü masasını hiç kapatmıyorum. Oradayken, yastığın üzerinde yapıyordum. 'Evim olursa ütü masasını hiç kapatmayacağım' dedim. Burada açık dursun, beklesin beni. Ya bunlar özlenir mi? Gerçekten özledim." dedi.