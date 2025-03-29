Depremzede vatandaşlara çifte bayram! Bakan Kurum o anları paylaştı: Gözlerdeki mutluluk karelere yansıdı

Bakanlıktan, paylaşıma ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan 2 bin 802 konutun 1964'ü tamamlandı. Yeni evlerine taşınan ailelerden biri de Ahmet ve Emine Balveren çifti oldu. Asrın felaketinde ağır hasar gören evlerinin yıkılmasının ardından çadırda ve konteynerde kalan çift bu yıl ocak ayında yeni evlerine kavuştu.

Deprem günü bir anaokuluna sığındıklarını anlatan Emine Balveren, daha sonra çadırda kaldığını kısa süre sonra ise konteynere geçtiğini aktardı. Balveren, 30 yıllık yatırımları olan evlerinin depremde ağır hasar aldığını belirtti.