Video Haber Bakan Kurum, bayramı yeni evlerinde karşılayan depremzede ailenin mutlu anlarını paylaştı | Video
Bakan Kurum, bayramı yeni evlerinde karşılayan depremzede ailenin mutlu anlarını paylaştı | Video

Bakan Kurum, bayramı yeni evlerinde karşılayan depremzede ailenin mutlu anlarını paylaştı | Video

29.03.2025 | 13:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı'nı yeni evlerinde karşılayacak olan Kahramanmaraşlı Balveren ailesinin sevincini, sosyal medya hesabından paylaştı.

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