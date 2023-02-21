DİRİ FAY HARİTASI SON DAKİKA: Kuzey-Doğu Anadolu deprem haritası yenilendi! İşte MTA diri fay sorgulama: 110 ilçe..

Son dakika haberleri...Türkiye deprem haritası asrın en yıkıcı deprem felaketi sonrası gündeme oturdu. MTA, yenilenmiş diri fay haritası ile Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 büyük deprem sonrası gündemin en çok merak edilenleri arasına giren konuya açıklık getirdi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA, 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu açıkladı. Peki diri fay nedir? Diri fay hatları tehlikeli midir?

Kahramanmaraş merkezleri depremler sonrası Hatay'da meydana gelen 6,4 deprem sonrası Kuzey Doğu Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı günün en çok merak edilenleri arasına girdi.