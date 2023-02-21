DİRİ FAY HARİTASI SON DAKİKA: Kuzey-Doğu Anadolu deprem haritası yenilendi! İşte MTA diri fay sorgulama: 110 ilçe..

Son dakika haberi...MTA diri fay haritası ve Türkiye deprem haritası son günlerin en çok merak edilen konularından birisi oldu. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu diri fay hatları 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek riskli yerler olduğunu ortaya koydu.İstanbul ve Ankara'da diri fay görünmese de bu bölgelere yakın diri fay hatları risk teşkil ediyor. Öte yandan Hatay'da dün peş gerçekleşen 6,4'lük deprem sonrası bölgedeki diri fay hatları gündeme oturdu. İşte ilçe ilçe isimleriyle beraber yeni MTA diri fay hattı sorgulama tabloları...