Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri DİRİ FAY HARİTASI SON DAKİKA: Kuzey-Doğu Anadolu deprem haritası yenilendi! İşte MTA diri fay sorgulama: 110 ilçe..
Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:16

DİRİ FAY HARİTASI SON DAKİKA: Kuzey-Doğu Anadolu deprem haritası yenilendi! İşte MTA diri fay sorgulama: 110 ilçe..

Son dakika haberi...MTA diri fay haritası ve Türkiye deprem haritası son günlerin en çok merak edilen konularından birisi oldu. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu diri fay hatları 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek riskli yerler olduğunu ortaya koydu.İstanbul ve Ankara'da diri fay görünmese de bu bölgelere yakın diri fay hatları risk teşkil ediyor. Öte yandan Hatay'da dün peş gerçekleşen 6,4'lük deprem sonrası bölgedeki diri fay hatları gündeme oturdu. İşte ilçe ilçe isimleriyle beraber yeni MTA diri fay hattı sorgulama tabloları...

DİRİ FAY HARİTASI SON DAKİKA: Kuzey-Doğu Anadolu deprem haritası yenilendi! İşte MTA diri fay sorgulama: 110 ilçe..

Son dakika haberleri...Türkiye deprem haritası asrın en yıkıcı deprem felaketi sonrası gündeme oturdu. MTA, yenilenmiş diri fay haritası ile Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 büyük deprem sonrası gündemin en çok merak edilenleri arasına giren konuya açıklık getirdi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA, 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu açıkladı. Peki diri fay nedir? Diri fay hatları tehlikeli midir?

Kahramanmaraş merkezleri depremler sonrası Hatay'da meydana gelen 6,4 deprem sonrası Kuzey Doğu Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı günün en çok merak edilenleri arasına girdi.

DİRİ FAY HARİTASI SON DAKİKA: Kuzey-Doğu Anadolu deprem haritası yenilendi! İşte MTA diri fay sorgulama: 110 ilçe..

KUZEY-DOĞU ANADOLU DİRİ FAY HARİTASI GÜNDEME OTURDU

Türkiye, 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Büyük depremin etkisiyle Türkiye genelinde bina sağlamlık testleri hız kazanırken, vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair bilgi almak adına diri fay haritası araştırmalarına girdi.

Hatay'daki depremlerde yıkılan binalar Bayraktar TB-2 İHA ile havadan görüntülendi | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİRİ FAY HARİTASI SON DAKİKA: Kuzey-Doğu Anadolu deprem haritası yenilendi! İşte MTA diri fay sorgulama: 110 ilçe..

TÜRKİYE'DE 45 İL VE 110 İLÇEDE DİRİ FAY VAR

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü MTA, diri fat hatları haritası üzerinde bölgeleri inceliyor. Buna göre, 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi.

DİRİ FAY HARİTASI SON DAKİKA: Kuzey-Doğu Anadolu deprem haritası yenilendi! İşte MTA diri fay sorgulama: 110 ilçe..

İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY YOK AMA...

MTA diri fay hatları haritası verilerine göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattı, İstanbul ve Ankara'da ise diri fay görünmüyor. Ancak İstanbul ve Ankara yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

DİRİ FAY HARİTASI SON DAKİKA: Kuzey-Doğu Anadolu deprem haritası yenilendi! İşte MTA diri fay sorgulama: 110 ilçe..

Özellikle uzmanlar İstanbul depremi için zamanın yaklaştığını vurguluyor. İstanbul deprem haritasına göre Orta Marmara diri fay hattı içerisinde bir deprem riski bulunuyor.

SON DAKİKA