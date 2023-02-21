Hatay'daki depremlerde yıkılan binalar Bayraktar TB-2 İHA ile havadan görüntülendi | Video

Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.