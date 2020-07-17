Dünyanın en büyüğü! İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi

Ersoy, "Amacımız Türkiye'ye gelene yabancı misafirin üçte biri İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor Türkiye'ye . Bu misafirler geçen yıl 15 milyonu buldu. Bir bu kadar da Türkiye'ye getirmeye başardığımız İstanbul'a giriş yapmadan transit geçiş yapan bir 15 milyon daha vardı. Bu misafirin aklını çelmek Anadolu'nun farkındalığını oluşturmak aratmak için böyle bir projeyi sadece kültür amaçlı değil tanıtım amaçlı olarak da hayata geçiriyoruz. Amacımız bu her yıl 15 milyon transit yolcunun aklını çelerek neler kaçırdığını kendine göstererek bir daha ki seneki seyahat programında İstanbul'u ve Türkiye'yi tatil programına almasını sağlamak. Bir 15 milyonda İstanbul'dan giriş yapıp sonra ülkesine dönen misafir var. Onlara da Anadolu'nun genelindeki kültürel zenginliklerimiz tarihi zenginliklerimizi tanıtıp bir daha ki sene farklı bir programla Türkiye'ye gelmesi için yeni bir amaç yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.