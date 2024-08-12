Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
11:34
E-Devlet'ten yeni hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Araç sahiplerine dijital kolaylık sağlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerinin otoyol ödemelerini e-Devlet üzerinden güvenle yapabileceklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin ödemelerini tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları kapsadığını bildirdi.