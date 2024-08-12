E-Devlet’ten yeni hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Araç sahiplerine dijital kolaylık sağlanacak

"AMACIMIZ HİZMETLERİ DAHA PRATİK VE GÜVENLİ HALE GETİRMEK"

Uraloğlu, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle vatandaşların borç ödeme imkânı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemlerin de artık daha kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek." dedi.