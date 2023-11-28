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Haberler Galeri Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek
Giriş Tarihi: 28.11.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 06:18

Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek

Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda 15 aylık askerlik borçlanması 32 bin TL, doğum borçlanması ise 51 bin TL artacak. Günlük borçlanma için ödenecek tutar 143 liradan 214 liraya çıkacak.

HAZAL ATEŞ
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanacak 2 milyon vatandaş daha 2024 yılı için emeklilik planlaması yapıyor. Sadece EYT'liler değil çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilir.

Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek

Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 5 haftalık süresi bulunuyor.

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Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek

Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 64 bin 386 lira olan 15 aylık askerlik borçlanması 96 bin 579 liraya çıkacak. Böylece 15 ay askerliği borçlanan bu yıl 32 bin 193 lira daha az ödeyecek.

Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek

Ocaktan önce 154 bin liraya yapılabilecek bir doğum borçlanması 205 bin liraya çıkacak. Bugünden borçlanmasını yapan 51 bin lira daha az ödeyecek.

Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek

Örneğin EYT ile emeklilik için 2 ayı eksik olanların 60 günlük primini borçlanması yeterli olacak. Yeni yılda emekliliğe hazırlananlar için bazı kritik detaylara ilişkin soruların yanıtları şöyle:

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