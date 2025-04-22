EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak?

Ocak 2025'te SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15,74 zam yapıldı. Ocak, şubat ve mart ayları için enflasyon farkı ise 10,06 olarak hesaplandı. Emekli maaş zamlarına yapılan artışlarla banka promosyonları da yeniden belirlenecek. Bankadan promosyon alabilmek için o bankaya emeklinin maaşını taşıması ve buradan maaşını çekeceğini taahhüt etmesi gerekiyor. Maaşını taşıyanların banka şubelerinden ya da e-devlet üzerinden bildirim yapması gerekiyor. Promosyon tutarları emekli maaşlarına göre belirlenirken Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor.