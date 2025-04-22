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Haberler Galeri EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:54

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak?

Emekli maaşı zamlarını etkileyen 3 aylık enflasyon farkı mart ayı TÜFE'sinin açıklamasıyla belli oldu. Gözler temmuz zammına çevrilirken ek gelir sağlayan emekli banka promosyonu için belirlenen rakamlar da merak ediliyor. En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte Vakıfbank, TEB, Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Denizbank, ING Bank, Şekerbank, Ziraat Bankası emekli banka promosyonları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak?

Yeni emekli olan ya da maaşını aldığı bankayı değiştirmek isteyenler emekli banka promosyonları için araştırmalarına devam ediyor. Nisan 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak?

Ocak 2025'te SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15,74 zam yapıldı. Ocak, şubat ve mart ayları için enflasyon farkı ise 10,06 olarak hesaplandı. Emekli maaş zamlarına yapılan artışlarla banka promosyonları da yeniden belirlenecek. Bankadan promosyon alabilmek için o bankaya emeklinin maaşını taşıması ve buradan maaşını çekeceğini taahhüt etmesi gerekiyor. Maaşını taşıyanların banka şubelerinden ya da e-devlet üzerinden bildirim yapması gerekiyor. Promosyon tutarları emekli maaşlarına göre belirlenirken Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak?

GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARI

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!

Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak?

TEB

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak?

YAPI KREDİ

1 Nisan 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.