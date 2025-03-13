Giriş Tarihi: 13.03.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
18:50
Emekli bayram ikramiyeler hesaba yatıyor! Ödeme takvimi belli oldu! 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler...
Emekli milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Torba teklif, haftaya TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak. Öte yandan bayram ikramiyesinin ne zaman hesaba yatacağın merak konusu olmuştu. Bayram ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere ödemeler ne zaman yapılacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...