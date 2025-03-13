Emekli bayram ikramiyeler hesaba yatıyor! Ödeme takvimi belli oldu! 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler...

HAFTAYA YASALAŞACAK

16 milyon 677 bin 617 emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi için ilk adım TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda atıldı. Bayram ikramiyesinin 4 bin TL olmasını içeren madde Komisyonda kabul edildi. Düzenleme haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek.