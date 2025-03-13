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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyeler hesaba yatıyor! Ödeme takvimi belli oldu! 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 18:43 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 18:50

Emekli bayram ikramiyeler hesaba yatıyor! Ödeme takvimi belli oldu! 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler...

Emekli milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Torba teklif, haftaya TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak. Öte yandan bayram ikramiyesinin ne zaman hesaba yatacağın merak konusu olmuştu. Bayram ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere ödemeler ne zaman yapılacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

ÖNDER YILMAZ
Emekli bayram ikramiyeler hesaba yatıyor! Ödeme takvimi belli oldu! 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye çıkaracak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Torba teklif, haftaya TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak. Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyeler, 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyeler hesaba yatıyor! Ödeme takvimi belli oldu! 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler...

Ramazan ve Kurban Bayramlarında yaklaşık 15,5 emekliye ödenecek ikramiyelerin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına karar verildi. Emekli ikramiyelerine ilişkin zam kararı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Emekli bayram ikramiyeler hesaba yatıyor! Ödeme takvimi belli oldu! 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler...

HAFTAYA YASALAŞACAK

16 milyon 677 bin 617 emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi için ilk adım TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda atıldı. Bayram ikramiyesinin 4 bin TL olmasını içeren madde Komisyonda kabul edildi. Düzenleme haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek.

Emekli bayram ikramiyeler hesaba yatıyor! Ödeme takvimi belli oldu! 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler...

SGK HAZIRLIĞINI YAPTI, TARİHLER BELLİ

SGK bayram ikramiyeleri ödemeleri için çalışmalarını tamamladı. Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Emekli ikramiyesi ise Ramazan Bayramı öncesinde 24 - 28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyeler hesaba yatıyor! Ödeme takvimi belli oldu! 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler...

6-9 Haziran günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılacak. Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.