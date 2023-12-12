EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Maaş zammı için 3 düzenleme birden geliyor!

Giriş Tarihi: 12.12.2023 14:39
Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
14:48
Son dakika haberi...Emekli maaşı ve memur zammı başta olmak üzere Ocak 2024'te milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Emekliye zam düzenlemesi için Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan koordineli olarak çalışıyor. Aralık ayının son haftasıyla beraber maaş zammı gündemi hareketlenecek. İlk adım asgari ücret olacak. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekli kök maaş zammı ve memur maaşları artışı ne kadar olacak? Yeni yılın ilk yarısında 3 maaş zammı düzenlemesi birden yapılacak.