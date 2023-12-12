Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Maaş zammı için 3 düzenleme birden geliyor!
Giriş Tarihi: 12.12.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 14:48

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Maaş zammı için 3 düzenleme birden geliyor!

Son dakika haberi...Emekli maaşı ve memur zammı başta olmak üzere Ocak 2024'te milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Emekliye zam düzenlemesi için Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan koordineli olarak çalışıyor. Aralık ayının son haftasıyla beraber maaş zammı gündemi hareketlenecek. İlk adım asgari ücret olacak. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekli kök maaş zammı ve memur maaşları artışı ne kadar olacak? Yeni yılın ilk yarısında 3 maaş zammı düzenlemesi birden yapılacak.

METE DİRİCE
EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Maaş zammı için 3 düzenleme birden geliyor!

Son dakika haberleri....Emekli kök maaşı zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşları düzenlemesi için geri sayım başladı. Refah payı hariç maaş zammı düzenlemeleri için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Maaş zammı için 3 düzenleme birden geliyor!

6 AYLIK ENFLASYON ORANI İÇİN GERİ SAYIM...

Milyonlar Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek. 5 aylık enflasyon rakamları sonrası milyonlarca emekli, kamu çalışanı ve sosyal yardım alan vatandaşın beklediği zam oranları büyük oranda netleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Maaş zammı için 3 düzenleme birden geliyor!

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRDI

Kasım ayı enflasyon rakamı yüzde 3,28 olurken, 5 aylık enflasyon oranı ise Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu tahminiyle uyumlu bir şekilde yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65, buradan yapılan hesapla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 37,76 oldu.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Maaş zammı için 3 düzenleme birden geliyor!

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emeklilerin zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi öne çıkıyor.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Maaş zammı için 3 düzenleme birden geliyor!

Memur ve memur emeklisi de SSK ile Bağ-Kur'lular gibi senede 2 kez zam alıyor. Burada memurlar enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Enflasyon farkı bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının yeni 6 aylık enflasyon oranından arındırılmış halini ifade ediyor. Bu oran yeni toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplanınca memur zammı ortaya çıkıyor.

SON DAKİKA