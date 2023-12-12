EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Maaş zammı için 3 düzenleme birden geliyor!

Memur ve memur emeklisi de SSK ile Bağ-Kur'lular gibi senede 2 kez zam alıyor. Burada memurlar enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Enflasyon farkı bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının yeni 6 aylık enflasyon oranından arındırılmış halini ifade ediyor. Bu oran yeni toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplanınca memur zammı ortaya çıkıyor.