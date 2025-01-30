Emekli maaşı zammı TBMM’de kabul edildi! İşte yeni emekli maaşı zammı tablosu

Giriş Tarihi: 30.01.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
20:42
Emekli maaşı zammıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Son dakika açıklamasına göre en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öte yandan hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı merak ediliyordu. Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emekli maaşı zammı tablosu yayımlandı. Peki, 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL emekli maaşı alanlar, zam sonrası ne kadar maaş alacak? İşte, yeni maaşlar...