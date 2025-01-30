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Haberler Galeri Emekli maaşı zammı TBMM'de kabul edildi! İşte yeni emekli maaşı zammı tablosu
Giriş Tarihi: 30.01.2025 20:22 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:42

Emekli maaşı zammı TBMM'de kabul edildi! İşte yeni emekli maaşı zammı tablosu

Emekli maaşı zammıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Son dakika açıklamasına göre en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öte yandan hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı merak ediliyordu. Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emekli maaşı zammı tablosu yayımlandı. Peki, 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL emekli maaşı alanlar, zam sonrası ne kadar maaş alacak? İşte, yeni maaşlar...

Emekli maaşı zammı TBMM’de kabul edildi! İşte yeni emekli maaşı zammı tablosu

2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zammı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yaşanan bu artışla birlikte emekliler cebine yansıyacak tutarı öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Zamlı maaşlarını yavaş yavaş almaya başlayan vatandaşların yeni emekli maaşları belli oldu. Bu ödemeler Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak. Peki, emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak?

Emekli maaşı zammı TBMM’de kabul edildi! İşte yeni emekli maaşı zammı tablosu

EMEKLİNİN MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.75 oranında zam yapıldı.

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Emekli maaşı zammı TBMM’de kabul edildi! İşte yeni emekli maaşı zammı tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENDİ

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

Emekli maaşı zammı TBMM’de kabul edildi! İşte yeni emekli maaşı zammı tablosu

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görüyor.

Emekli maaşı zammı TBMM’de kabul edildi! İşte yeni emekli maaşı zammı tablosu

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

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