Giriş Tarihi: 30.08.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
14:08
SON DAKİKA: Emekli maaşına yeni sistem! Aylık hesaplama yöntemi değişiyor: Çok çalışan çok maaş alacak...
Emekli maaşına yeni sistem! Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yeni sistem ile çalışanların daha çok sistemde kalmaları teşvik edilecek. Böylece daha çok prim günü olanlar için emekli aylığının yüksek olması sağlanacak. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilikte üç tane başlığın öne çıktığını belirterek detayları anlattı. Peki bugün yaşanan sorunlar neler? Bunlar için çözüm hangi noktalarda yapılmalı... İşte Emekli maaş hesaplamasını sil baştan değiştirecek sistemin ana hatları….