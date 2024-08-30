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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli maaşına yeni sistem! Aylık hesaplama yöntemi değişiyor: Çok çalışan çok maaş alacak...
Giriş Tarihi: 30.08.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 14:08

SON DAKİKA: Emekli maaşına yeni sistem! Aylık hesaplama yöntemi değişiyor: Çok çalışan çok maaş alacak...

Emekli maaşına yeni sistem! Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yeni sistem ile çalışanların daha çok sistemde kalmaları teşvik edilecek. Böylece daha çok prim günü olanlar için emekli aylığının yüksek olması sağlanacak. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilikte üç tane başlığın öne çıktığını belirterek detayları anlattı. Peki bugün yaşanan sorunlar neler? Bunlar için çözüm hangi noktalarda yapılmalı... İşte Emekli maaş hesaplamasını sil baştan değiştirecek sistemin ana hatları….

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Emekli maaşına yeni sistem! Aylık hesaplama yöntemi değişiyor: Çok çalışan çok maaş alacak...

Türkiye'de emeklilik sisteminde aylık ödenen dosya sayısı 16 milyona ulaşmış durumda. Bakıldığı zaman 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Bunun olması gereken oranı ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. Dolayısıyla bu dengenin sağlanamaması hem sosyal güvenlik sistemini zora sokuyor hem de emeklilerin daha yüksek aylık almalarını önlüyor.

SON DAKİKA: Emekli maaşına yeni sistem! Aylık hesaplama yöntemi değişiyor: Çok çalışan çok maaş alacak...

Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörüldü. Buna göre sigortalıların daha çok sistemde kalmalarını sağlayacak modeller hayata geçirilecek. OVP'de yer alan bu model için "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" denildi.

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SON DAKİKA: Emekli maaşına yeni sistem! Aylık hesaplama yöntemi değişiyor: Çok çalışan çok maaş alacak...

ÇALIŞMA SÜRESİ ÖNE ÇIKABİLİR

Yapılacak düzenleme ile çalışanlar için emeklilikte alacakları aylığı belirleyen parametrelerde de değişiklik öngörülüyor. Buna göre sadece yatırılan Prime Esas Kazanç miktarları değil çalışma gün sayıları da etkili olacak. Böylece emeklilikte daha çok aylık almak isteyenler sistemde daha çok kalmayı tercih edecek. Şu anda karma bir sistem olarak uygulanan aylık bağlama modelinde üç ayrı dönem ele alınıyor. 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası için ayrı ayrı hesaplamalar yapılıyor. Bu hesaplamalar dilekçe verilen tarihe göre belirlenen güncelleme katsayısı ile çarpılarak emekli aylığı belirleniyor.

SON DAKİKA: Emekli maaşına yeni sistem! Aylık hesaplama yöntemi değişiyor: Çok çalışan çok maaş alacak...

Maaş hesabında kullanılan parametreler şunlar:

  • Sigortalının çalışırken ödediği primler (SPEK: Sosyal Güvenlik Prime Esas kazanç)
  • Üç dönem için aylık bağlama oranları *Önceki yılın güncelleme katsayısı
  • Önceki yılın enflasyon oranı
  • Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u
  • İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları
SON DAKİKA: Emekli maaşına yeni sistem! Aylık hesaplama yöntemi değişiyor: Çok çalışan çok maaş alacak...

DİLEKÇE TARİHİ AYLIĞI DEĞİŞTİRİYOR

Maaş bağlanırken kullanılan güncelleme katsayısı yıldan yıla aylıkları da değiştiriyor. Örneğin 2024 yılında uygulanacak güncelleme katsayısı 2023 yılı enflasyon ve büyüme oranları dikkate alındığında 21025'de uygulanacak olandan yüksek çıkıyor. Bu da 2024 yılı içinde dilekçe veren bir sigortalının 20254'de emekli olacak bir sigortalıya oranla yaklaşık yüzde 30 daha fazla maaş almasını sağlıyor. Yeni sistem ile bu güncelleme katsayılarında sabitleme düşünülüyor. Böylece yıldan yıla maaş farklılıkları da ortadan kalkmış olacak.

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