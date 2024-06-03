EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti. Nihai emekli maaşı ve memur zammı için 1 veri kaldı. 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte emekli maaşı ve memur maaş zammı hesaplama tablosu...