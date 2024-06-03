Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:21

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaşları için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber emekli ve memur maaşı zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur zammı ile birlikte Temmuz ayında 3 düzenleme yapılacak. Memura ve emekliye zam ne kadar olacak? İşte toplu sözleşme zammı dahil SGK emekli maaşı ve memur maaşları için zam hesaplama tablosu...

METE DİRİCE
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti. Nihai emekli maaşı ve memur zammı için 1 veri kaldı. 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte emekli maaşı ve memur maaş zammı hesaplama tablosu...

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden Mayıs ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 22,72

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU

  • 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
  • 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72
  • Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 1 VERİ KALDI

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile nihai emekli ve memur zammı belli olacak. TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

SON DAKİKA