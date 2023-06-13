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Haberler Galeri EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: AK Parti'den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor
Giriş Tarihi: 13.06.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 15:36

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: AK Parti'den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. AK Parti'den memur zammı için yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi. Akbaşoğlu ayrıca emekli zammı için de enflasyon ve refah payının beraber değerlendirileceği bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Emekli ve memur zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor

Son dakika haberleri...En düşük emekli maaşı net 22 bin TL olarak güncellenecek. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Memur zammı için yapılacak düzenlemenin Meclis'in önündeki ilk faaliyet olacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli Temmuz zammı için de enflasyon farkı ve refah payının söz konusu olacağını açıkladı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak züere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

  • 5 AYLIK ENFLASYON: 15,26
  • 5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,26
  • 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI: 7,13
  • 5 AYLIK MEMUR ZAMMI: 13,13
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20 bandında olması bekleniyor.

Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.

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