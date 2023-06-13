Giriş Tarihi: 13.06.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 15:36

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: AK Parti'den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. AK Parti'den memur zammı için yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi. Akbaşoğlu ayrıca emekli zammı için de enflasyon ve refah payının beraber değerlendirileceği bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Emekli ve memur zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...