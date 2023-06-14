Video Ekonomi Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar | Video
Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar | Video

Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar | Video

14.06.2023 | 09:38

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ara zam mesaisi dün başladı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zam için; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, taraflar güncel ekonomik verileri görüştü. Masada rakam olmadığı için komisyon yeniden toplanacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Kritik eşik belirlendi; işte asgari ücrette olası rakamlar.

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