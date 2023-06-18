EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan Temmuz öncesi son veri! İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları

Son dakika haberleri...Emekli zammı düzenlemesi 15,5 milyon vatandaşı, memur maaş zammı ise 6 milyonu aşkın kamu personeli ve emeklisini ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretin belli olması sonrası hem hükümeti hem de Meclis'i hareketli günler bekliyor. Kamu işçisi zammı ve SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur maaşları için yapılacak zamlara önemli bir referans olacak. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Yeni emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası refah payı belirlenecek. Bunun için Meclis'te yasal düzenleme gerekecek. TÜİK 3 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve 21 milyon vatandaşın yeni gelirini belirlenmesi için harekete geçilecek.