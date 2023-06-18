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Haberler Galeri EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan Temmuz öncesi son veri! İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları
Giriş Tarihi: 18.06.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 15:46

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan Temmuz öncesi son veri! İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı için Merkez Bankası'ndan Temmuz öncesi son veri geldi. Emekli zammı ve memur maaş zammı Kurban Bayramı sonrası refah payı hariç netleşecek. TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması sonrası 20 milyonu aşkın vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Daha sonra enflasyon farkı yanında refah payı devreye girecek ve ek zamlı yeni emekli ve memur maaşları belirlenecek. En düşük memur maaşı net 11.848 TL'den 22.000 TL düzeyine çıkarılacak. Emekli zammı için de kademeli formül üzerinde çalışılıyor. Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte 4 tabloda kuruşu kuruşuna yeni hesaplamalar...

METE DİRİCE
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan Temmuz öncesi son veri! İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları

Son dakika haberleri...Emekli zammı düzenlemesi 15,5 milyon vatandaşı, memur maaş zammı ise 6 milyonu aşkın kamu personeli ve emeklisini ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretin belli olması sonrası hem hükümeti hem de Meclis'i hareketli günler bekliyor. Kamu işçisi zammı ve SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur maaşları için yapılacak zamlara önemli bir referans olacak. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Yeni emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası refah payı belirlenecek. Bunun için Meclis'te yasal düzenleme gerekecek. TÜİK 3 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve 21 milyon vatandaşın yeni gelirini belirlenmesi için harekete geçilecek.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan Temmuz öncesi son veri! İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN DÜĞMEYE BASILACAK

Yeni asgari ücret 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi belli olacak. Bayram sonrası TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması sonrası refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak. Bu aşamadan sonra refah devreye girecek.

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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan Temmuz öncesi son veri! İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz saat 10:00'da açıklayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mart ayından beri üzerinde çalıştığı taslağı Meclis'e intikal ettirecek. İlgili taslağın bütçe çalışmalarını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan Temmuz öncesi son veri! İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları

İŞTE ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TAKVİMİ

  1. Asgari ücret zammı Kurban Bayramı öncesi belirlenecek
  2. Kurban Bayramı sonrası TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak
  3. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı refah payı hariç kesinleşecek
  4. Emekli ve memur maaşları için ek zam açıklanacak
  5. Emekliye zam ve memur maaş zammı için düzenlemeler Meclis'e intikal edecek
  6. Düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
  7. Genel Kurul'da oylanarak yasalaşma süreci olacak.
  8. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan Temmuz öncesi son veri! İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları

TEMMUZ ZAMMI ÖNCESİ MERKEZ BANKASI'NDAN SON VERİ GELDİ

Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Bu veriler Temmuz zammı öncesi ekonomistlerin son beklenti anketi oldu. Ekonomistler Haziran ayı için yüzde 2,81 enflasyon tahmininde bulundu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 18,50 civarında olacak. Ortalama beklenti ise yüzde 18-20 arasında oldu.

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