Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tablosu | Video
Emekli ve memur zammı için Merkez Bankası'ndan Temmuz öncesi son veri geldi. Emekli zammı ve memur maaş zammı Kurban Bayramı sonrası refah payı hariç netleşecek. TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması sonrası 20 milyonu aşkın vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Daha sonra enflasyon farkı yanında refah payı devreye girecek ve ek zamlı yeni emekli ve memur maaşları belirlenecek. En düşük memur maaşı net 11.848 TL'den 22.000 TL düzeyine çıkarılacak. Emekli zammı için de kademeli formül üzerinde çalışılıyor. Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Memur maaşları ne kadar artacak?
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