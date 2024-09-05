Giriş Tarihi: 05.09.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
18:48
Emekli zammı son dakika 2024 Ocak: 2 enflasyon verisi hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur ve emekli zammı son dakika haberleri: Yeni yılın başından itibaren geçerli olacak artışın belirlenmesinde kritik veriler birikmeye başladı. Temmuzda yüzde 49,25 zam alan emeklilerin en düşük maaşı da 12 bin 500 TL olmuştu. Ocak zammında ilk 2 veri belli oldu. Öte yandan yıl sonu beklentileri de tahminleri ortaya çıkarıyor. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte, 2024 Ocak ayı emekliye zam hesabı...