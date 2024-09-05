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Haberler Galeri Emekli zammı son dakika 2024 Ocak: 2 enflasyon verisi hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.09.2024 18:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:48

Emekli zammı son dakika 2024 Ocak: 2 enflasyon verisi hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur ve emekli zammı son dakika haberleri: Yeni yılın başından itibaren geçerli olacak artışın belirlenmesinde kritik veriler birikmeye başladı. Temmuzda yüzde 49,25 zam alan emeklilerin en düşük maaşı da 12 bin 500 TL olmuştu. Ocak zammında ilk 2 veri belli oldu. Öte yandan yıl sonu beklentileri de tahminleri ortaya çıkarıyor. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte, 2024 Ocak ayı emekliye zam hesabı...

Emekli zammı son dakika 2024 Ocak: 2 enflasyon verisi hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak soruları hak sahiplerinin gündeminde. Emekliye zam oranı hesaplanırken etkiliş olan enflasyon oranı 6 aylık değerlendirilecek. 6 veriden ilk ikisi ortaya çıkarken emeklinin zam hesabı da yenilendi. Öte yandan Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu ve üst bant tahmini ile piyasanın enflasyon beklentisi de artış noktasında fikir veriyor. İşte, 2024 Ocak emekli maaşı zammı tahminleri...

Emekli zammı son dakika 2024 Ocak: 2 enflasyon verisi hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON VERİSİ BİRİKMEYE BAŞLADI!

6 aylık enflasona göre belirlenecek emekli zammı için ilk 2 veri TÜİK tarafından açıklandı. Yüzde 49,25 oranında artan emekli maaşlarının en düşük seviyesi 12.500 TL'ye çekilmişti.

Ocak zammı için yeni veriler birikmeye başladı. İşte, o hesap!

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Emekli zammı son dakika 2024 Ocak: 2 enflasyon verisi hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI ENFLASYON ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) paylaşımına göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,32; ağustos ayında yüzde 2,47 olarak gerçekleşti.

Kümülatif fark yüzde 5,77 olurken kalan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık verileri bekleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanan verilerle zam oranı şekilleniyor. Yılın ilk yarısından itibaren geçerli olacak emekli zammı için veriler birikmeye devam ediyor.

Emekli zammı son dakika 2024 Ocak: 2 enflasyon verisi hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Yılda 2 kez zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre artışlarını öğreniyor. Temmuz-Aralık ayları arasında ulaşılacak enflasyonla birlikte rakam belirleniyor.

Emekli zammı son dakika 2024 Ocak: 2 enflasyon verisi hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MERKEZ BANKASINDAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) memur ve emekli zammı için ocak verilerini biriktirmeye başladı. Yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enlflasyon beklentisi emeklinin zam oranında ilk verileri ortaya koyuyor.

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