Emekli zammı son dakika 2024 Ocak: 2 enflasyon verisi hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak soruları hak sahiplerinin gündeminde. Emekliye zam oranı hesaplanırken etkiliş olan enflasyon oranı 6 aylık değerlendirilecek. 6 veriden ilk ikisi ortaya çıkarken emeklinin zam hesabı da yenilendi. Öte yandan Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu ve üst bant tahmini ile piyasanın enflasyon beklentisi de artış noktasında fikir veriyor. İşte, 2024 Ocak emekli maaşı zammı tahminleri...