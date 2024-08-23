EMEKLİYE ZAM oranında ilk 3 veri! SSK, BAĞ-KUR 2024 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12.500 TL OLDU!

Yüzde 49,25 oranında artan emekli maaşlarında daha sonra en düşük rakam belirlendi. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak en düşük rakam da 12.500 TL oldu. Oluşan farklar emeklinin hesabına yattı.

Sırada yeni yılın emekli zammı var.