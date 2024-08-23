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Haberler Galeri EMEKLİYE ZAM oranında ilk 3 veri! SSK, BAĞ-KUR 2024 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:02

EMEKLİYE ZAM oranında ilk 3 veri! SSK, BAĞ-KUR 2024 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. Yılda 2 kez zam alan emekliler temmuzda yüzde 49,25 zam aldı. Daha sonra SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 12.500 TL seviyesine çekildi. Sırada yeni yıl var. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile 3 veriye ulaşıldı. Peki; 2024 Ocak'ta emekliye zam ne kadar olur? İşte, o hesap!

EMEKLİYE ZAM oranında ilk 3 veri! SSK, BAĞ-KUR 2024 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı Ocak 2024 hesapları başladı. Merkez Bankası emekliye zam tahminlerini şekillendiren 3 veriyi kamuoyu ile paylaştı. Yıl sonu enflasyonu ve üst bant tahmini ile piyasanın enflasyon beklentisi hak sahiplerinin maaşlarında yaşanacak artışta ilk verileri ortaya koyuyor. Peki; emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

EMEKLİYE ZAM oranında ilk 3 veri! SSK, BAĞ-KUR 2024 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12.500 TL OLDU!

Yüzde 49,25 oranında artan emekli maaşlarında daha sonra en düşük rakam belirlendi. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak en düşük rakam da 12.500 TL oldu. Oluşan farklar emeklinin hesabına yattı.

Sırada yeni yılın emekli zammı var.

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EMEKLİYE ZAM oranında ilk 3 veri! SSK, BAĞ-KUR 2024 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Yılda 2 kez zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre artışlarını öğreniyor. Temmuz-Aralık ayları arasında ulaşılacak enflasyonla birlikte rakam belirleniyor.

EMEKLİYE ZAM oranında ilk 3 veri! SSK, BAĞ-KUR 2024 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASINDAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) memur ve emekli zammı için ocak verilerini biriktirmeye başladı. Yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enlflasyon beklentisi emeklinin zam oranında ilk verileri ortaya koyuyor.

EMEKLİYE ZAM oranında ilk 3 veri! SSK, BAĞ-KUR 2024 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

Buna göre;

Yıl sonu enflasyon tahminini: Yüzde 38

Enflasyon tahmininin üst bandı: Yüzde 42

Piyasanın enflasyon beklentisi: Yüzde 43.31 olduğu bildirildi.

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