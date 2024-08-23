Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
11:02
EMEKLİYE ZAM oranında ilk 3 veri! SSK, BAĞ-KUR 2024 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zammı son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. Yılda 2 kez zam alan emekliler temmuzda yüzde 49,25 zam aldı. Daha sonra SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 12.500 TL seviyesine çekildi. Sırada yeni yıl var. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile 3 veriye ulaşıldı. Peki; 2024 Ocak'ta emekliye zam ne kadar olur? İşte, o hesap!