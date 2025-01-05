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Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar, yeni zamla ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 01:27

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar, yeni zamla ne kadar alacak?

TÜİK'in son dakika açıkladığı Aralık ayı enflasyon verisiyle 2025 yılında uygulanacak emekli maaşı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Açıklanan son enflasyonu ile birlikte emekli zammı için 6 aylık oran netleşti. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu. Peki, Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 olanlar ne kadar alacak? İşte, 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni emekli maaşı!

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar, yeni zamla ne kadar alacak?

2025 yılında uygulanacak emekli zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Bu durumda 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 alanlar yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 emekli maaş zammını merak ediyor. Peki, Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 olanlar ne kadar alacak?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar, yeni zamla ne kadar alacak?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli zammı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Aralık ayı enflasyonu ile emekli zammı için 6 aylık oran netleşti. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar, yeni zamla ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar, yeni zamla ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur emeklisinin taban aylığı yüzde 11,54 zam ile 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar, yeni zamla ne kadar alacak?

12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yeni açıklanan artışla hesaplanan SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosu şöyle:

  • 12.500 alanlar 14.469
  • 12.600 alanlar 14.585
  • 13.000 alanlar 15.048
  • 13.500 alanlar 15.626

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