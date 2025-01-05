Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
01:27
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar, yeni zamla ne kadar alacak?
TÜİK'in son dakika açıkladığı Aralık ayı enflasyon verisiyle 2025 yılında uygulanacak emekli maaşı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Açıklanan son enflasyonu ile birlikte emekli zammı için 6 aylık oran netleşti. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu. Peki, Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 olanlar ne kadar alacak? İşte, 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni emekli maaşı!