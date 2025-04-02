Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
15:33
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Mart ayı enflasyon oranı belli oluyor: SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte maaş zamları için yeni hesap
SSK, Bağkur emeklisi ile memur maaşları için belirleyici olacak mart ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın saat 10:00'da açıklanacak. Böylelikle 15,5 milyon emekli için 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Emekli maaşı için tablo yeniden şekillendi. İşte enflasyon beklentilerine göre yeni maaş tablosu...