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Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Mart ayı enflasyon oranı belli oluyor: SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte maaş zamları için yeni hesap
Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 15:33

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Mart ayı enflasyon oranı belli oluyor: SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte maaş zamları için yeni hesap

SSK, Bağkur emeklisi ile memur maaşları için belirleyici olacak mart ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın saat 10:00'da açıklanacak. Böylelikle 15,5 milyon emekli için 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Emekli maaşı için tablo yeniden şekillendi. İşte enflasyon beklentilerine göre yeni maaş tablosu...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Mart ayı enflasyon oranı belli oluyor: SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte maaş zamları için yeni hesap

Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak emekli zammı ve memur maaşı zamlarını etkileyen mart ayı enflasyon verisi belli olacak. Temmuz zammı için tablo yeniden şekillenecek. İşte enflasyon beklentilerine göre kalem kalem maaş tablosu…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Mart ayı enflasyon oranı belli oluyor: SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte maaş zamları için yeni hesap

EMEKLİ ZAMMI 2025 YÜZDE KAÇ OLDU?

Ocak ayı itibari ile SSK, Bağkur emeklisinin maaşına yansıtılan zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Memur emeklisi zam oranı yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 olarak kaydedildi.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Mart ayı enflasyon oranı belli oluyor: SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte maaş zamları için yeni hesap

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı zam oranlarının belli olmasıyla beraber en düşük emekli maaşı için yapılması planlanan düzenleme de gündeme geldi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Belirlenen rakam Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Mart ayı enflasyon oranı belli oluyor: SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte maaş zamları için yeni hesap

Öte yandan memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre hesaplanarak zam yapılıyor. Memurlara enflasyon farkından kaynaklanan zammın yanı sıra toplu sözleşme zammı da veriliyor. Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 49,25 oldu. Ocak 2025'te memurlara yapılan zam oranı yüzde 11,54 olarak açıklandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Mart ayı enflasyon oranı belli oluyor: SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte maaş zamları için yeni hesap

Yapılan toplu sözleşme zammı sonrası memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılmasına karar verildi.