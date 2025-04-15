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Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:57

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Uzman isim '3 puanlık aralıkta' diyerek tek tek hesapladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 3 aylık TÜFE farkı yüzde 10.06 olarak hesaplandı. SSK ve Bağkur emeklisi için zam oranları yavaş yavaş netleşirken temmuz ayında emekli maaşı hesabına katılacak enflasyon tahminleri de belli oldu. Uzman isim canlı yayında emekli zammı için tahmin edilen rakamları ve zam oranlarını tek tek hesapladı. İşte temmuz ayı maaş zammını merak edenler için yeni tablo…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Uzman isim ’3 puanlık aralıkta’ diyerek tek tek hesapladı

SSK ve Bağkur emeklisi için enflasyon rakamlarına göre emekli maaşı hesabı şimdiden yapılmaya başlandı. Bugüne kadar ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Milyonlar temmuz ayı emekli zammı için hesap yaparken Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan rakamlara göre, maaş tablosu yeniden belirlendi. İşte zamlı maaş hesabı

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Uzman isim ’3 puanlık aralıkta’ diyerek tek tek hesapladı

OCAK 2025'TE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALDI?

Ocak ayında 6 aylık TÜFE farkının belli olmasıyla emekli maaşları ile beraber memur maaşları da belli oldu. SSK, Bağkur emeklisinin maaşına yansıtılan zam oranı yüzde 15,75 şeklinde açıklanırken memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 6 toplu sözleşmeyle beraber yüzde 11,54 olarak açıklandı.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Uzman isim ’3 puanlık aralıkta’ diyerek tek tek hesapladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Zamlarla beraber en düşük emekli maaşı için de yeni bir düzenlemeye gidildi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Uzman isim ’3 puanlık aralıkta’ diyerek tek tek hesapladı

Son 3 yılda emekli maaşlarının değişimi

2023 Ocak: 5 bin 859 TL
2023 Temmuz: 7 bin 616 TL
2024 Ocak: 10 bin TL
2024 Temmuz: 12 bin 500 TL
2025 Ocak: 14 bin 469 TL

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Uzman isim ’3 puanlık aralıkta’ diyerek tek tek hesapladı

BAYRAM İKRAMİYESİNE YÜZDE 33 ZAM

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası emekli ikramiyeleri de artırıldı. Ramazan Bayramı'nda emeklikler yüzde 33 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan ikramiyeleri hesaplarında gördü. Her iki bayramda alınan toplam ikramiye miktarı 6 bin lira oldu.