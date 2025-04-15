Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
11:57
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Uzman isim '3 puanlık aralıkta' diyerek tek tek hesapladı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 3 aylık TÜFE farkı yüzde 10.06 olarak hesaplandı. SSK ve Bağkur emeklisi için zam oranları yavaş yavaş netleşirken temmuz ayında emekli maaşı hesabına katılacak enflasyon tahminleri de belli oldu. Uzman isim canlı yayında emekli zammı için tahmin edilen rakamları ve zam oranlarını tek tek hesapladı. İşte temmuz ayı maaş zammını merak edenler için yeni tablo…