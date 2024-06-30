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Haberler Galeri EMEKLİYE ZAM TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Ek ödeme yükseliyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 12:17

EMEKLİYE ZAM TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Ek ödeme yükseliyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Son dakika emekli haberleri: Emekli zammı 3 Temmuz Çarşamba günü kesinleşecek. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon kadar olacak. Bunun yanında emekliye zam oranı ek ödeme rakamlarını da yukarı çekecek. Öte yandan en düşük emekli maaşı için 2 formül masada. İşte ek ödeme dahil emekli maaşı hesaplama tabloları ve ödeme takvimi...

METE DİRİCE
FARUK ERDEM
EMEKLİYE ZAM TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Ek ödeme yükseliyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Son dakika haberi: Emekli maaşları TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonra artacak. 16 milyon emekli maaşını temmuz ayında zamlı alacak. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yeniden artacak.

EMEKLİYE ZAM TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Ek ödeme yükseliyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI EK ÖDEMELERİ DE YUKARI ÇEKECEK

Emekliler ve memurlar ile birlikte milyonlarca vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli ve memur maaşlarının dışında sosyal ödemelere yapılacak artışlar da bu tarihte belli olacak. Öte yandan milyonlarca emeklinin maaş artışı 3 Temmuz'da belli oluyor. Artan maaşlar emeklinin ek ödeme rakamlarını da yukarı çekecek.

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EMEKLİYE ZAM TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Ek ödeme yükseliyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor.

EMEKLİYE ZAM TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Ek ödeme yükseliyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Bu yıl 5 aylık enflasyon yüzde 22,72 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 25,80 çıkması bekleniyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz enflasyon artışı yüzde 25,8 olurken memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yaklaşık yüzde 21 olarak hesaplanıyor.

EMEKLİYE ZAM TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Ek ödeme yükseliyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Yapılacak enflasyon artışı dışında emekliler için bir süredir uygulanan taban maaşların da değişmesi gündemde. Kök aylıkları düşük olan emeklilere bir süredir seyyanen ödeme yapılıyor. Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılan taban maaşlarda uygulama da Temmuz'da değişecek.

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