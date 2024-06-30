EMEKLİYE ZAM TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Ek ödeme yükseliyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Bu yıl 5 aylık enflasyon yüzde 22,72 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 25,80 çıkması bekleniyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz enflasyon artışı yüzde 25,8 olurken memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yaklaşık yüzde 21 olarak hesaplanıyor.