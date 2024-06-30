Giriş Tarihi: 30.06.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
12:17
EMEKLİYE ZAM TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Ek ödeme yükseliyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Son dakika emekli haberleri: Emekli zammı 3 Temmuz Çarşamba günü kesinleşecek. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon kadar olacak. Bunun yanında emekliye zam oranı ek ödeme rakamlarını da yukarı çekecek. Öte yandan en düşük emekli maaşı için 2 formül masada. İşte ek ödeme dahil emekli maaşı hesaplama tabloları ve ödeme takvimi...