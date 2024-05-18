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Haberler Galeri Emeklilere özel indirimler: Yeni destekler açıklandı! Bakan Işıkhan tek tek sıraladı
Giriş Tarihi: 18.05.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 07:12

Emeklilere özel indirimler: Yeni destekler açıklandı! Bakan Işıkhan tek tek sıraladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar milyonlarca emeklinin hayatını kolaştıracak destekleri açıkladı. Destekler ile KYK yurtlarında ücretsiz tatil, trenle indirimli yolculuk, emekli kartıyla faturalarda indirim ve daha birçok yenilik geliyor. İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o haberin detayları!

ÖNDER YILMAZ
Emeklilere özel indirimler: Yeni destekler açıklandı! Bakan Işıkhan tek tek sıraladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nda düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında milyonlarca emekliye ve hastalığı bulunan vatandaşlarla yönelik yeni uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak destekleri tek tek sıraladı.

Emeklilere özel indirimler: Yeni destekler açıklandı! Bakan Işıkhan tek tek sıraladı

SGK'DA YENİ HİZMET MODELİ

Bakan Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, emeklilerin her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istediklerini, kalıcı refah artışını sağlayacaklarını bildirdi.

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Emeklilere özel indirimler: Yeni destekler açıklandı! Bakan Işıkhan tek tek sıraladı

Emeklilere yönelik imkânların çeşitlenerek artacağı bir süreci başlattıklarını ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Nedir bu yeni model? Bildiğiniz gibi SGK, emekliler açısından sadece maaş ve ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz.

Emeklilere özel indirimler: Yeni destekler açıklandı! Bakan Işıkhan tek tek sıraladı

SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak"

Emeklilere özel indirimler: Yeni destekler açıklandı! Bakan Işıkhan tek tek sıraladı

EMEKLİLER PLATFORMU

Emeklilerin talep ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformunun kurulacağını belirten Işıkhan, "Emekliler tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabilecek" dedi.

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