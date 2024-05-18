Giriş Tarihi: 18.05.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
07:12
Emeklilere özel indirimler: Yeni destekler açıklandı! Bakan Işıkhan tek tek sıraladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar milyonlarca emeklinin hayatını kolaştıracak destekleri açıkladı. Destekler ile KYK yurtlarında ücretsiz tatil, trenle indirimli yolculuk, emekli kartıyla faturalarda indirim ve daha birçok yenilik geliyor. İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o haberin detayları!