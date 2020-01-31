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  • Emekliye 1250 lira promosyon müjdesi! Emekli promosyonları ne kadar?

Emekliye 1250 lira promosyon müjdesi! promosyonları ne kadar?

Emekliler ikinci promosyonları almaya hazırlanıyor. İkinci promosyon alma vakti yaklaşırken, bankaların kampanyaları da hareketlendi. Promosyonlar 1250 liraya kadar çıktı. Ayrıca maaşını taşıyıp, başka bir emekliyi de yönlendirene bankalar 1375 TL veriyor. Peki bankaların promosyon fırsatları nasıl? Hangi banka ne sunuyor? İşte emekliye promosyon ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 09:41

Emeklilerin büyük bölümü ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti arttı. SGK, maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban promosyon tutarını yeniden belirlemek üzere bankalarda görüşmeye hazırlanırken, bazı bankalar ek ürünler kullananlara promosyonu artırdı. İşte bazı kampanyalar:

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

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DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor. ✖ ING: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, özel faiz oranları gibi imkanlar sunuyor..

ING: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, özel faiz oranları gibi imkanlar sunuyor..

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor..

QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyıp bir ürün kullanana, bin 250 liraya varan promosyon var. Ayrıca maaşı müşterisi kazandıranlar; yönlendirdikleri emekli başına 125 lira, toplamda ise bin 250 lira alabiliyor.

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