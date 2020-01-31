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Emekliye 1250 lira promosyon müjdesi! Emekli promosyonları ne kadar?

Emekliye 1250 lira promosyon müjdesi! Emekli promosyonları ne kadar?

Emekliler ikinci promosyonları almaya hazırlanıyor. İkinci promosyon alma vakti yaklaşırken, bankaların kampanyaları da hareketlendi. Promosyonlar 1250 liraya kadar çıktı. Ayrıca maaşını taşıyıp, başka bir emekliyi de yönlendirene bankalar 1375 TL veriyor. Peki bankaların promosyon fırsatları nasıl? Hangi banka ne sunuyor? İşte emekliye promosyon ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





