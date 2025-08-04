Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 17:03

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon oranlarını açıklamasıyla 2026 Ocak emekli zammı için ilk veri belli oldu. 3 Temmuz'da emekli zammı oranları yüzde 16,67 olarak açıklandı. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya çıkarıldı. Emekliye zam maratonu yılın son 6 ayı için açıklanacak enflasyon rakamları ile yeniden başladı. İşte ocak zammı için SSK Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren ilk veri…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı için ilk veri bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ocak 2026 zammı için önemli bir belirleyici olan aylık enflasyon rakamı ortaya çıktı. Temmuz ayında emekliye zam 16,67 olarak açıklanmıştı. İşte emekli zammı için tüm detaylar…

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU

Emekli maaşı zamları 3 Temmuz 2025'te haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli oldu. SSK Bağkur emeklisi yüzde 16,67 zam alırken memur emeklisi yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile yüzde 15,57 zam almaya hak kazandı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 ile beklentilerin altında geldi. Yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamlarını farkı ise yüzde 16,67 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle SSK, Bağkur emeklisinin maaş zammı da belli oldu.
Toplam enflasyon: Yüzde 16,85
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,24
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,76
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

TEMMUZ ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek aylık enflasyon oranı yüzde 2,06 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 oldu. Merkez Bankası, yıl sonuna kadar yıllık enflasyonun yüzde 30'ün altına gerilemesini bekliyor. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının TÜFE rakamları maaş zamlarında etkili olacak.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86 oranından yüzde 29,66'ya geriledi.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

SSK Bağkur ve memur emeklisi maaşı belirlenirken temmuz ayında ortaya çıkan yüzde 2,06'lık enflasyon oranı belirleyici olacak. Memur emeklisi zammı için ise toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen zam oranı da hesaba katılacak.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?