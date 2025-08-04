EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

TEMMUZ ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek aylık enflasyon oranı yüzde 2,06 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 oldu. Merkez Bankası, yıl sonuna kadar yıllık enflasyonun yüzde 30'ün altına gerilemesini bekliyor. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının TÜFE rakamları maaş zamlarında etkili olacak.