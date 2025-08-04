Giriş Tarihi: 04.08.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025
17:03
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı maratonunda ilk veri belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon oranlarını açıklamasıyla 2026 Ocak emekli zammı için ilk veri belli oldu. 3 Temmuz'da emekli zammı oranları yüzde 16,67 olarak açıklandı. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya çıkarıldı. Emekliye zam maratonu yılın son 6 ayı için açıklanacak enflasyon rakamları ile yeniden başladı. İşte ocak zammı için SSK Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren ilk veri…