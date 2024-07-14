Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
10:28
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: 3 seçenek masada! Emekliye ek zam ne kadar olacak?
Son dakika haberi: SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı için son viraja girildi. Yüzde 24,73'lük emekli zammı sonrası kök maaşı 8.020 TL'nin altındaki yaklaşık 2 milyon vatandaşın maaşı 10 bin TL'de kaldı. Hükümet ve AK Parti 'Sıfır zam'ı önleme için son hazırlıklarını yaptı. Hafta başında çok geçmeden emekliye zam düzenlemesinin detaylarının açıklanması bekleniyor.