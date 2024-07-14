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Haberler Galeri EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: 3 seçenek masada! Emekliye ek zam ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:28

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: 3 seçenek masada! Emekliye ek zam ne kadar olacak?

Son dakika haberi: SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı için son viraja girildi. Yüzde 24,73'lük emekli zammı sonrası kök maaşı 8.020 TL'nin altındaki yaklaşık 2 milyon vatandaşın maaşı 10 bin TL'de kaldı. Hükümet ve AK Parti 'Sıfır zam'ı önleme için son hazırlıklarını yaptı. Hafta başında çok geçmeden emekliye zam düzenlemesinin detaylarının açıklanması bekleniyor.

METE DİRİCE
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: 3 seçenek masada! Emekliye ek zam ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Emekli temmuz zammı yüzde 24,73 olarak kayıtlara geçerken sırada en düşük emekli maaşı için atılacak adım var. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan taban maaş yeniden yükselecek. AK Parti ve hükümet koordineli bir şekilde çalışarak emekliye zam düzenlemesini Meclis'e getirecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: 3 seçenek masada! Emekliye ek zam ne kadar olacak?

AK PARTİ'DEN EMEKLİYE ZAM MESAJI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekliye zam düzenlemesiyle ilgili gelen soruya şu ifadeleri kullandı:

"Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız."

Düzenleme yüzde 24,73 zam sonrası maaşı yine 10 bin TL kalan 1,8 milyon vatandaşlar ile maaşı 10 bin TL'nin biraz üzerine yükselen olan 1,5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: 3 seçenek masada! Emekliye ek zam ne kadar olacak?

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 24,73

Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Emekliler her yıl 6 ayda bir olmak üzere zam alıyor. Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.

Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: 3 seçenek masada! Emekliye ek zam ne kadar olacak?

1,8 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI 10 BİN TL'DE KALDI: AK PARTİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş Ocak'ta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 6 aylık enflasyon kesinleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı oldu. Ancak bu zam doğrudan kök maaşlara uygulandığından kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında olan emeklilerin emekli maaşı 10 bin TL'de kaldı. Bu durumda 1,8 milyon emeklinin olduğu ifade ediliyor.

Yapılacak düzenleme 10 bin TL'nin bir miktar üzerinde maaş alan emeklileri de ilgilendirdiğinden 3,5 milyon vatandaşın gelirini artıracak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: 3 seçenek masada! Emekliye ek zam ne kadar olacak?

ÇALIŞMADA NELER ELE ALINIYOR?

  • Kaç milyon emekli taban maaş alıyor?
  • Yüzde 24,73'lük zam sonrası kaç emeklinin maaşı 10 bin TL'de kalıyor?
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