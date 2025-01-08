EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kök maaşlar ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?

En düşük emekli maaşı dün yapılan açıklamaların ardından belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi. Yılbaşında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini anımsatan Işıkhan, buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış olduğunu kaydetti. Işıkhan, "Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı arttırmak için yasal düzenleme yapmak gerekiyor. Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı, 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor" dedi. Kök maaş ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?