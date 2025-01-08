EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kök maaşlar ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?

Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
09:41
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Yapılan zamla dengeler değişmezken, yine 3.7 milyon kişinin maaşı 14 bin 469 TL'ye tamamlanmış olacak. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne bir önerge ile eklenerek kanunlaştırılacak. Zamlar Ocak 2025 maaşına yetiştirilecek. Kök maaş ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?