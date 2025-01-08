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Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:41

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kök maaşlar ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Yapılan zamla dengeler değişmezken, yine 3.7 milyon kişinin maaşı 14 bin 469 TL'ye tamamlanmış olacak. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne bir önerge ile eklenerek kanunlaştırılacak. Zamlar Ocak 2025 maaşına yetiştirilecek. Kök maaş ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?

ÖNDER YILMAZ
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kök maaşlar ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?

En düşük emekli maaşı dün yapılan açıklamaların ardından belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi. Yılbaşında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini anımsatan Işıkhan, buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış olduğunu kaydetti. Işıkhan, "Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı arttırmak için yasal düzenleme yapmak gerekiyor. Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı, 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor" dedi. Kök maaş ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kök maaşlar ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?

EMEKLİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Emeklilerin her zaman yanında olduklarını, aylıklarında önemli iyileştirmeler yaparak enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarını bildiren Işıkhan, "Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak yüzde 15,75 artırıyoruz" ifadelerini kullandı. Işıkhan, enflasyonla mücadelede kararlılıkla yürüttükleri politikaların meyvelerini toplamaya başladıkları bir döneme girdiklerini ve hedefledikleri noktalara birer birer ulaştıklarını söyledi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kök maaşlar ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?

DİSİPLİNLİ POLİTİKA İZLİYORUZ

Enflasyonda gözle görülür bir düşüşün başladığını ve bunun, ekonominin tüm kesimlerine refah artışı olarak yansıyacağını belirten Işıkhan, şunları kaydetti: "Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte piyasada bir rahatlama, fiyat istikrarında bir denge ve vatandaşlarımızın cebinde doğrudan bir iyileşme sağlanmaktadır. Böylece aylıklara yapılan artışlar daha anlamlı hale gelmektedir. Temel hedefimiz, enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emeklilerimizin ve emekçilerimizin refahını kalıcı hale getirmektir. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, inşallah elde edilen kazançları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kök maaşlar ne kadar oldu? Emekliye refah payı gelecek mi?

3.5 MİLYON KİŞİNİN Kİ TAMAMLANACAK

Ek zamlar olmaksızın hesaplanan emekli maaşına kök maaş deniyor. SSK ve BAĞKUR'lulara uygulanacak 15.75'lik zam kök maaşa yani en düşük emekli maaşlarına da yansıtılacak. Hükümet Temmuz ayında en düşük emekli maaşını yasal düzenlemeyle 12 bin 500 TL'ye çıkarmıştı. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak 2025'te ise en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkarılıyor. Şimdiye kadar 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyordu. Zam artış oranlarında dengeler değişmediği için yine 3.7 milyon kişinin maaşı 14 bin 469 TL'ye tamamlanmış olacak.

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