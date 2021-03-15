En ucuz sıfır otomobil modelleri! 2021 Mart sıfır araç fiyatları ne kadar? İşte liste ve kampanya fiyatları...

En ucuz sıfır arabalar nedir, fiyatları ne kadar? Uygun fiyatlı sıfır araç modelleri hangileri? Bunlar ve benzeri birçok sorunun cevapları bu listemizde yer alıyor. 2021 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar listemizde geçtiğimiz aya göre farklılıklar bulunuyor. Bazı modeller ilk kez listeye dahil edilirken, bazıları ise satıştan çıkarılmış durumda. Bu listeyi otomobil firmalarının internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre hazırladık. Ayrıca fiyatlardan bazılarının kampanya dahilinde olduğunu da belirtelim. İşte marka marka, model model 2021 Mart ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!