Enerjide tarihi rekor! Bakan Bayraktar duyurdu: Bu zafer, azmin ve millet iradesinin eseridir

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu, geçen yıl eylülde Çanakkale'ye getirilmişti. Burada bir tersanede bakım ve modernizasyon işlemleri devam eden platformun 2026'da Sakarya Gaz Sahası'nda görevine başlaması planlanıyor. Platformun devreye girmesiyle günlük ilave 10 milyon metreküp üretim yapılacağı, böylece 2026'daki toplam üretimin 20 milyon metreküpe çıkacağı hesaplanıyor.

🇹🇷 Enerjide Tarihi Rekor!



Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon m³ üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji!



Toprağın altında umut, denizin derinliklerinde gelecek vardı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın "Her arayan bulamaz, ama bulanlar… pic.twitter.com/BseP6dPhuE — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) April 21, 2025