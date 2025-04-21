Enerjide tarihi rekor! Bakan Bayraktar açıkladı | Video
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp üretime ulaşılarak ilk fazın tamamlandığını bildirdi. Bakan Bayraktar, enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayarak "Bu zafer, azmin ve millet iradesinin eseridir. Karadeniz'in 170 kilometre açığında kilometrelerce derinlikten, ülkemizin toprağına uzanan büyük enerji hamlesini büyütmeye devam edeceğiz." dedi.
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