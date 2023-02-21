Giriş Tarihi: 21.02.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 12:13

EYT SON DAKİKA HABERİ: AK Parti 'Ortak mutabakatı' açıkladı: Meclis ne zaman açılacak? EYT ne oldu? Son 2 aşamaya geçildi

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT kanun teklifi Meclis ve Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Bu aşamadan sonrası EYT Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Ancak asrın en büyük deprem felaketi sonrası Meclis çalışmalarına ara verdi. 'EYT ne oldu, EYT son durum' gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Öte yandan SGK borçlanmada süreyi uzattı. Peki Meclis ne zaman açılacak, EYT ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman bağlanacak? Merakla beklediği açıklama ve tarih AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.