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Giriş Tarihi: 21.02.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 12:13

EYT SON DAKİKA HABERİ: AK Parti 'Ortak mutabakatı' açıkladı: Meclis ne zaman açılacak? EYT ne oldu? Son 2 aşamaya geçildi

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT kanun teklifi Meclis ve Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Bu aşamadan sonrası EYT Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Ancak asrın en büyük deprem felaketi sonrası Meclis çalışmalarına ara verdi. 'EYT ne oldu, EYT son durum' gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Öte yandan SGK borçlanmada süreyi uzattı. Peki Meclis ne zaman açılacak, EYT ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman bağlanacak? Merakla beklediği açıklama ve tarih AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EYT SON DAKİKA HABERİ: AK Parti ’Ortak mutabakatı’ açıkladı: Meclis ne zaman açılacak? EYT ne oldu? Son 2 aşamaya geçildi

Son dakika EYT haberi...EYT kanun teklifi 2 adım sonra yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem öncesi EYT, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. 7 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'ndan oylanarak Başkan Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu. Ancak deprem nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verdi. Peki Meclis ne zaman açılacak, EYT ne oldu? İşte detaylar...

EYT SON DAKİKA HABERİ: AK Parti ’Ortak mutabakatı’ açıkladı: Meclis ne zaman açılacak? EYT ne oldu? Son 2 aşamaya geçildi

Milyonlarca EYT'li 'Meclis ne zaman açılacak' sorusunun cevabını merak ediyordu. Açıklama AK Parti'den geldi.

AK PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

"TÜM SİYASİ PARTİLERİN ORTAK MUTABAKATI"

AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

EYT'liler merakla bekliyordu! AK Parti 'Ortak mutabakatı' duyurdu: Meclis ne zaman açılacak? | Video

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EYT SON DAKİKA HABERİ: AK Parti ’Ortak mutabakatı’ açıkladı: Meclis ne zaman açılacak? EYT ne oldu? Son 2 aşamaya geçildi

EYT YASASI NE OLDU?

EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.

Türkiye 6 Şubat tarihine depreme uyandı. 10 ilde 13 milyonu aşkın kişiyi etkileyen 2 büyük deprem sonrası devlet ve millet seferber olarak yaraları sarmak için büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi.

EYT SON DAKİKA HABERİ: AK Parti ’Ortak mutabakatı’ açıkladı: Meclis ne zaman açılacak? EYT ne oldu? Son 2 aşamaya geçildi

AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak.

EYT SON DAKİKA HABERİ: AK Parti ’Ortak mutabakatı’ açıkladı: Meclis ne zaman açılacak? EYT ne oldu? Son 2 aşamaya geçildi

EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinden Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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