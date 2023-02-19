EYT'liler merakla bekliyordu! AK Parti 'Ortak mutabakatı' duyurdu: Meclis ne zaman açılacak? | Video

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinin Şubat ayı içerisinde yasalaşması bekleniyordu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle öncelikli gündeminde EYT yasası olan Meclis çalışmalarına ara verdi. 'EYT ne oldu, EYT son durum' gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.