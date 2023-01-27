EYT SON DAKİKA: EYT Meclis’te imzalar tamam! İşte taslaktan ilk bilgiler ve emeklilik için hesaplama tabloları

EYT son dakika haberleri...Milyonlar 'EYT ne zaman çıkacak, EYT Meclis'e geldi' mi sorusuyla beraber düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Yaklaşık 5 milyon EYT'linin merakla beklediği haber geldi. EYT yasası için kanun teklifi Meclis'e geldi ve AK Parti grubunda imzaların büyük çoğunluğu atıldı. İkinci aşamaya her an geçilebilir. Peki EYT emeklilik şartları ne olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması ne olacak? Staj ve çıraklık EYT kapsamına girecek mi? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşte EYT taslağından ilk bilgilerle beraber EYT'de son durum...