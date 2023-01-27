EYT SON DAKİKA: EYT Meclis’te imzalar tamam! İşte taslaktan ilk bilgiler ve emeklilik için hesaplama tabloları

Son dakika EYT haberleri...EYT kanun teklifi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamlandı ve metin haline getirilen taslak AK Parti grubuna iletildi. Yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi kanun teklifi için imzaların büyük çoğunluğu atıldı. Son dönemin en çok merak edilen konusu ise "EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak" sorusu yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemede yaş şartı tamamen ortadan kaldırılarak tek formül üzerinden çözüm rotası çizildi. Yapılacak EYT yasası 1999'da yapılan emeklilik düzenlemesi öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Burada prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan kademe kademe emeklilik hakkı elde edecek.