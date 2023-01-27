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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: EYT Meclis'te imzalar tamam! İşte taslaktan ilk bilgiler ve emeklilik için hesaplama tabloları
Giriş Tarihi: 27.01.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 12:31

EYT SON DAKİKA: EYT Meclis'te imzalar tamam! İşte taslaktan ilk bilgiler ve emeklilik için hesaplama tabloları

EYT son dakika haberleri...Milyonlar 'EYT ne zaman çıkacak, EYT Meclis'e geldi' mi sorusuyla beraber düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Yaklaşık 5 milyon EYT'linin merakla beklediği haber geldi. EYT yasası için kanun teklifi Meclis'e geldi ve AK Parti grubunda imzaların büyük çoğunluğu atıldı. İkinci aşamaya her an geçilebilir. Peki EYT emeklilik şartları ne olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması ne olacak? Staj ve çıraklık EYT kapsamına girecek mi? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşte EYT taslağından ilk bilgilerle beraber EYT'de son durum...

METE DİRİCE
EYT SON DAKİKA: EYT Meclis’te imzalar tamam! İşte taslaktan ilk bilgiler ve emeklilik için hesaplama tabloları

Son dakika EYT haberleri...EYT kanun teklifi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamlandı ve metin haline getirilen taslak AK Parti grubuna iletildi. Yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi kanun teklifi için imzaların büyük çoğunluğu atıldı. Son dönemin en çok merak edilen konusu ise "EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak" sorusu yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemede yaş şartı tamamen ortadan kaldırılarak tek formül üzerinden çözüm rotası çizildi. Yapılacak EYT yasası 1999'da yapılan emeklilik düzenlemesi öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Burada prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan kademe kademe emeklilik hakkı elde edecek.

EYT SON DAKİKA: EYT Meclis’te imzalar tamam! İşte taslaktan ilk bilgiler ve emeklilik için hesaplama tabloları

EYT MECLİS'E GELDİ VE İMZALAR ATILDI

EYT ile ilgili son viraja geldi. Teknik taslak Meclis'te kanun teklifi haline getirildi ve milletvekilleri için imzaya açıldı ve imzaların büyük çoğunluğu atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK Parti milletvekillerine EYT konusunda sunum yaptı ve bütçe konusunda bir sorun olmadığını ifade etti.

EYT düzenlemsi için her an ikinci aşamaya geçilebilir. EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunalacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

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EYT SON DAKİKA: EYT Meclis’te imzalar tamam! İşte taslaktan ilk bilgiler ve emeklilik için hesaplama tabloları

AK PARTİ GRUBU'NUN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ EYT DÜZENLEMESİ

5,3 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi öncelik gündem halini aldı. Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesi Meclis aşamasını tamamladı. Sıra EYT yasasına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kökten çözüm' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri ilgili Bakanlıklarla beraber hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

EYT SON DAKİKA: EYT Meclis’te imzalar tamam! İşte taslaktan ilk bilgiler ve emeklilik için hesaplama tabloları

EYT düzenlemesi 5 aşamadan geçerek yasalaşacak:

  1. Kanun teklifi metinleri hazırlandı
  2. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek
  3. TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak
  4. Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak
  5. Resmi Gazete'de yayımlanacak
EYT SON DAKİKA: EYT Meclis’te imzalar tamam! İşte taslaktan ilk bilgiler ve emeklilik için hesaplama tabloları

EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MART AYINDA ÖDEME ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT çalışmasını bitirerek gerekli altyapıyı oluşturdu ve taslağı milletvekillerine iletti. EYT yasa tasarısı Meclis'e geldi ve AK Parti grubunda milletvekillerinin imza aşaması tamamlandı. Taslak Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nunda görüşülecek.

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