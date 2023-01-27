AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "EYT'yi pazartesi günü Meclis'e sunacağız" | Video
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini Pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.
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