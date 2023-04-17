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Haberler Galeri EYT'yi az farkla kaçıranlara emeklilik müjdesi! İşte yeni formülle emekliliğin şartları
Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:38

EYT'yi az farkla kaçıranlara emeklilik müjdesi! İşte yeni formülle emekliliğin şartları

EYT'yi az farkla kaçırana "kısmi emeklilik" formülü geliyor. Kısmi emekli olanlar da 7500 lira maaş alabilecek. Ayrıca primi yetmeyene 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. İşte EYT sonrası önemli gelişme ve 'Kısmi emeklilik' rehberi

HAZAL ATEŞ
EYT’yi az farkla kaçıranlara emeklilik müjdesi! İşte yeni formülle emekliliğin şartları

Son dakika emeklilik ve yaş haberleri: EYT' yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek.

EYT’yi az farkla kaçıranlara emeklilik müjdesi! İşte yeni formülle emekliliğin şartları

SON DAKİKA | KÖK MAAŞLAR DA ARTACAK

Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor. Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7500 lira olacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.

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EYT’yi az farkla kaçıranlara emeklilik müjdesi! İşte yeni formülle emekliliğin şartları

EYT'yi az farkla kaçıranların erken emeklilik konusunda merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

1- Kısmi emekli (yaşlı) aylığına hak kazanma şartları nelerdir?

Kısmi emeklilik, belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor

EYT’yi az farkla kaçıranlara emeklilik müjdesi! İşte yeni formülle emekliliğin şartları

İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilir. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanların primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabiliyor.

EYT’yi az farkla kaçıranlara emeklilik müjdesi! İşte yeni formülle emekliliğin şartları

2-1978 doğumlu bir kadın çalışan Nisan 1997'de ilk defa sigorta primi ödemiş ve Ocak 2010'da 36000 prim dününü doldurmuştur. Kısmi olarak ne zaman emekli olabilir?

9 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlangıç sigortası olan kadınlar; 15 yıl, 3600 prim günü ve 50 yaşını tamamlamak suretiyle emekli olabilir. 3600 gün prim ödeme sayısını 24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında doldurduğu için 15 yıllık sigorta süresi ve yaş şartını 25 Mayıs 20211 tarihinden sonra yerine getireceği için kısmi olarak 58 yaşında emekliliğe hak kazanır.

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