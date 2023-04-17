Video Ekonomi EYT'yi kaçıranlara müjde! Kademeli emeklilik geliyor | Video
EYT'yi kaçıranlara müjde! Kademeli emeklilik geliyor | Video

EYT'yi kaçıranlara müjde! Kademeli emeklilik geliyor | Video

17.04.2023 | 09:57

EYT'yi az farkla kaçırana "kısmi emeklilik" formülü geliyor. Kısmi emekli olanlar da 7500 lira maaş alabilecek. Ayrıca primi yetmeyene 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. İşte EYT sonrası önemli gelişme ve 'Kısmi emeklilik' rehberi.

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