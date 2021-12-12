Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:27Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 12:37
Fiyatı dudak uçuklattı: Altın tepsilerde yapılıyor!
Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye'de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş'taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı. Kuyumculuk ve tatlıcılıktaki başarıyı aynı anda göstermek istediklerini ifade eden işletme yetkilisi, altın tepside baklavayı 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısını ise 500 bin liraya satıyor.