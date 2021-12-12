Fiyatı dudak uçuklattı: Altın tepsilerde yapılıyor!

'HEM KUYUMCULUĞUMUZU HEM DE TATLICILIĞIMIZI GÖSTERMEK İSTEDİK'



Altın ve tatlıcılığı buluşturduklarını ifade eden işletme yetkilisi Cafer Nalçacı, "Biz kaliteli börekler ve tatlılar yapıyoruz. Her gün sınırlı sayıda tatlı yaparız biter ve ertesi gün yenilerini yaparız." ifadelerine yer verdi.

