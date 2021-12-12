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Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 12:37

Fiyatı dudak uçuklattı: Altın tepsilerde yapılıyor!

Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye'de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş'taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı. Kuyumculuk ve tatlıcılıktaki başarıyı aynı anda göstermek istediklerini ifade eden işletme yetkilisi, altın tepside baklavayı 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısını ise 500 bin liraya satıyor.

Fiyatı dudak uçuklattı: Altın tepsilerde yapılıyor!

Kahramanmaraş'ta bir pastanede altın tepside yapılan bülbülyuvası ve baklavanın fiyatı dudak uçuklattı. Altın tepside baklava 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısı ise 500 bin liraya satılıyor.


Fiyatı dudak uçuklattı: Altın tepsilerde yapılıyor!

24 AYAR ALTINDAN 2 ADET TEPSİ HAZIRLANDI

Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye'de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş'taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı.

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Fiyatı dudak uçuklattı: Altın tepsilerde yapılıyor!

Hazırlanan tepsiler Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pastaneye getirilerek tatlı yapıldı.



Altın tepside baklava'nın fiyatı dudak uçuklattı! | Video

Fiyatı dudak uçuklattı: Altın tepsilerde yapılıyor!

Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava, pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.

Fiyatı dudak uçuklattı: Altın tepsilerde yapılıyor!

'HEM KUYUMCULUĞUMUZU HEM DE TATLICILIĞIMIZI GÖSTERMEK İSTEDİK'

Altın ve tatlıcılığı buluşturduklarını ifade eden işletme yetkilisi Cafer Nalçacı, "Biz kaliteli börekler ve tatlılar yapıyoruz. Her gün sınırlı sayıda tatlı yaparız biter ve ertesi gün yenilerini yaparız." ifadelerine yer verdi.

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