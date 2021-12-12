Altın tepside baklava'nın fiyatı dudak uçuklattı! | Video

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Kahramanmaraş’ta bir pastanede altın tepside yapılan bülbülyuvası ve baklavanın fiyatı dudak uçuklattı. Altın tepside baklava 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısı ise 500 bin liraya satılıyor.
Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye'de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş'taki, kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı.
Hazırlanan tepsiler Onikişubat İlçesi Akif İnan Mahallesi'nde faaliyet gösteren çay börek isimli pastaneye getirilerek tatlı yapıldı.
Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.
Altın ve tatlıcılığı buluşturduklarını ifade eden işletme yetkilisi Cafer Nalçacı, "Biz kaliteli börekler ve tatlılar yapıyoruz. Her gün sınırlı sayıda tatlı yaparız biter ve ertesi gün yenilerini yaparız. Altın tepside baklava ve bülbülyuvası tatlımız var. Bülbülyuvası tatlımız darası ile beraber 500 bin lira civarında. Toplamda 600 gram altın var. Normal tepsi de ise baklavamız var ve bunun fiyatı da 2 milyon 500 bin lira civarında. Kahramanmaraş bir kuyumcu şehri ve altın işlenen ve üreten bir kent. Bu tepsiler kuyumcu kentte yapıldı. Bize böyle bir talep geldi. Biz hem kuyumculuğu hem de komşu illerimiz kadar tatlıcılığı göstermek istedik. İyi tatlı çok şerbetli olacak diye bir şey yok" dedi.
Pastanede, talepler doğrultusunda altın tepsilerde tatlı üretimi yapacaklarını duyurdu.