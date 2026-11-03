Haber siteleri tekelci Google’dan korunacak! “Ya izin ver, ya görünmez ol’ riskine önlem

Ayrıca Google'ın içerik kullanımı ve ücretlendirmesinde medya kuruluşlarına eşit ve ayrımcı olmayan sözleşme koşulları sunması gerekecek. Böylece Google'ın haber sitelerine karşı "ya izin ver, ya görünmez ol" gibi tehditkar bir tavır takınmasına müsaade edilmeyecek.