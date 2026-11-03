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Giriş Tarihi: 03.11.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 07:25

Haber siteleri tekelci Google’dan korunacak! “Ya izin ver, ya görünmez ol’ riskine önlem

Rekabet Kurumu, haber sitelerini arama motoru Google'ın yapay zeka arayüzüne karşı korumak için harekete geçti. Buna göre, Google haber sitelerini yapay zeka sistemine dahil olmaya zorlayamayacak. Yayıncılar içeriklerinin yapay zeka özetlerinde kullanılıp kullanılamayacağına, arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan özgürce karar verebilecek.

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Haber siteleri tekelci Google’dan korunacak! Ya izin ver, ya görünmez ol’ riskine önlem

Rekabet Kurumu, Google hakkında "yapay zekâ önizlemeleri ve yapay zekâ modu hizmetleri"ne ilişkin soruşturma açarken, geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Haber siteleri tekelci Google’dan korunacak! Ya izin ver, ya görünmez ol’ riskine önlem

HABER SİTELERİ EKONOMİK KAYBA UĞRUYOR

Google'da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcılar, Google'ın yapay zeka arayüzü nedeniyle artık haber sitelerine girmeden yapay zeka özetinden bilgi almaya başladı. Bu durum haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürürken, Rekabet Kurumu konu hakkında harekete geçti.

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Haber siteleri tekelci Google’dan korunacak! Ya izin ver, ya görünmez ol’ riskine önlem

Google hakkında soruşturma açılırken, haber yayıncılarının ekonomik haklarını korumaya yönelik geçici tedbir kararı da alındı. Karar yapay zeka hizmetlerinin kısıtlanmasını değil, dijital medya ekosisteminin korunmasını ve yayıncıların emeklerinin karşılığını adil şekilde almasını hedefliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber siteleri tekelci Google’dan korunacak! Ya izin ver, ya görünmez ol’ riskine önlem

"YA İZİN VER, YA GÖRÜNMEZ OL" RİSKİNE ÖNLEM

Tedbire göre Google haber sitelerini yapay zeka sistemine dahil olmaya zorlayamayacak. Yayıncılar içeriklerinin yapay zeka özetlerinde kullanılıp kullanılamayacağına, arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan özgürce karar verebilecek.

Haber siteleri tekelci Google’dan korunacak! Ya izin ver, ya görünmez ol’ riskine önlem

Ayrıca Google'ın içerik kullanımı ve ücretlendirmesinde medya kuruluşlarına eşit ve ayrımcı olmayan sözleşme koşulları sunması gerekecek. Böylece Google'ın haber sitelerine karşı "ya izin ver, ya görünmez ol" gibi tehditkar bir tavır takınmasına müsaade edilmeyecek.

#GOOGLE #REKABET KURUMU

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