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Haber siteleri tekelci Google’dan korunacak! “Ya izin ver, ya görünmez ol’ riskine önlem
Giriş Tarihi: 03.11.2026 07:24
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 07:25
Haber siteleri tekelci Google’dan korunacak! “Ya izin ver, ya görünmez ol’ riskine önlem
Rekabet Kurumu, haber sitelerini arama motoru Google'ın yapay zeka arayüzüne karşı korumak için harekete geçti. Buna göre, Google haber sitelerini yapay zeka sistemine dahil olmaya zorlayamayacak. Yayıncılar içeriklerinin yapay zeka özetlerinde kullanılıp kullanılamayacağına, arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan özgürce karar verebilecek.