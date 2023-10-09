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Haberler Galeri BU HAFTANIN HALKA ARZ TAKVİMİ 9-13 EKİM 2023 || Yeni halka arz var mı, hangi şirket kaç lot verir, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:41

BU HAFTANIN HALKA ARZ TAKVİMİ 9-13 EKİM 2023 || Yeni halka arz var mı, hangi şirket kaç lot verir, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi Ekim 2023 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile kontrol ediliyor. Yatırımcılar borsada hangi şirketten kaç lot verileceğini araştırılıyor. Ekim ayı yeniden birçok halka arzın başlangıcı oluyor. ''Bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirket'' soruları trend aramalar arasında yerini aldı. 9-13 Ekim tarihlerinde Dofer Yapı, Borlease Otomotiv, MHR GYO halka arza çıkıyor. Peki, bu haftanın halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, kaç gün, kaç lot verir, borsa kodu nedir? İşte, SPK halka arz takvimi

BU HAFTANIN HALKA ARZ TAKVİMİ 9-13 EKİM 2023 || Yeni halka arz var mı, hangi şirket kaç lot verir, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi 9-13 Ekim 2023 için gündemdeki yerini aldı. Halka arz olacak şirketler ve talep toplama tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ekim ayını Meka Beton ile açan takvimin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvuru sürecinde olan halka arzlar için de araştırmalar sürüyor. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler kaç lot verir, talep toplama ne zaman? İşte, halka arz takvimi

BU HAFTANIN HALKA ARZ TAKVİMİ 9-13 EKİM 2023 || Yeni halka arz var mı, hangi şirket kaç lot verir, talep toplama ne zaman?

MHR GAYRİMENKUL, BORLEASE OTOMOTİV VE DOFER YAPI HALKA ARZ OLUYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ", "Borlease Otomotiv AŞ" ve "Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ"nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

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BU HAFTANIN HALKA ARZ TAKVİMİ 9-13 EKİM 2023 || Yeni halka arz var mı, hangi şirket kaç lot verir, talep toplama ne zaman?

MHR GAYRIMENKUL YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talepleri 12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 207.000.00 lot ile inşaat ve kentsel dönüşüm projelerini fonlamayı planlıyor.

Hisse fiyatı 4.30 TL olarak belirlenen payların hisse kodu #MHRGY olarak belirlendi.

BU HAFTANIN HALKA ARZ TAKVİMİ 9-13 EKİM 2023 || Yeni halka arz var mı, hangi şirket kaç lot verir, talep toplama ne zaman?

BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim 2023 olarak açıklandı.

Borlease Otomotiv, BORLS koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka Arz Büyüklüğü 1.3 Milyar TL olarak açıklandı.

Lotlar 25,29 TL olarak satışa sunulacak.

BU HAFTANIN HALKA ARZ TAKVİMİ 9-13 EKİM 2023 || Yeni halka arz var mı, hangi şirket kaç lot verir, talep toplama ne zaman?

DOFER YAPI HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Dofer Yapı halka arz 10-11 Ekim tarihleri arasında taleplerini toplayacak.

Dofer Yapı hisse fiyatı 17,11 TL olarak belirlendi. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

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