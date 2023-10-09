Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:41

BU HAFTANIN HALKA ARZ TAKVİMİ 9-13 EKİM 2023 || Yeni halka arz var mı, hangi şirket kaç lot verir, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi Ekim 2023 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile kontrol ediliyor. Yatırımcılar borsada hangi şirketten kaç lot verileceğini araştırılıyor. Ekim ayı yeniden birçok halka arzın başlangıcı oluyor. ''Bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirket'' soruları trend aramalar arasında yerini aldı. 9-13 Ekim tarihlerinde Dofer Yapı, Borlease Otomotiv, MHR GYO halka arza çıkıyor. Peki, bu haftanın halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, kaç gün, kaç lot verir, borsa kodu nedir? İşte, SPK halka arz takvimi…