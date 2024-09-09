Hükümet OVP ile yabancı yatırımcıyı çekmek için kolları sıvadı!

Üç yıllık OVP döneminde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için kurala dayalı, öngörülebilir, şeffaf ve kolaylaştırıcı kamu politikaları çerçevesinde, iş ve yatırım ortamını iyileştirerek büyümeyi ve istihdamı desteklemek temel amaç olacak. OVP'de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılacaklar şöyle sıralandı:



