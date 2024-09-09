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Haberler Galeri Hükümet OVP ile yabancı yatırımcıyı çekmek için kolları sıvadı!
Giriş Tarihi: 09.09.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 08:02

Hükümet OVP ile yabancı yatırımcıyı çekmek için kolları sıvadı!

Hükümet, yabancı yatırımcıya Türkiye çekmek için kolları sıvadı. Öncelikle yatırımların iyileştirilmesi için yargı alanı başta olmak üzere "güven" ortamı yaratılacak. Etkin ve makul sürede yargılama yapılacak. OVP döneminde kurala dayalı, öngörülebilir, şeffaf ve kolaylaştırıcı kamu politikaları uygulanacak. Tek durak ofisle yatırım süreçleri kısaltılacak. Uygun yatırım için "yatırım yeri envanteri" oluşturulacak.

ÖNDER YILMAZ
Hükümet OVP ile yabancı yatırımcıyı çekmek için kolları sıvadı!

Hükümet, yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için kolları sıvadı. Öncelikle yatırımların iyileştirilmesi için yargı alanı başta olmak üzere "Güven" ortamı yaratılacak.

Hükümet OVP ile yabancı yatırımcıyı çekmek için kolları sıvadı!

Etkin ve makul sürede yargılama yapılacak. OVP döneminde kurala dayalı, öngörülebilir, şeffaf ve kolaylaştırıcı kamu politikaları uygulanacak. Tek durak ofisle yatırım süreçleri kısaltılacak. Uygun yatırım için yatırım yeri envanteri oluşturulacak.

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Hükümet OVP ile yabancı yatırımcıyı çekmek için kolları sıvadı!

Üç yıllık OVP döneminde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için kurala dayalı, öngörülebilir, şeffaf ve kolaylaştırıcı kamu politikaları çerçevesinde, iş ve yatırım ortamını iyileştirerek büyümeyi ve istihdamı desteklemek temel amaç olacak. OVP'de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılacaklar şöyle sıralandı:

Hükümet OVP ile yabancı yatırımcıyı çekmek için kolları sıvadı!

MAKUL SÜREDE YARGILAMA

İhtisas mahkemelerinin etki analizi yapılarak yeni ihtiyaç alanları belirlenecek ve yeni ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.
Kadastro mahkemelerindeki yargılamalar, makul sürede yargılanma hakkı çerçevesinde geliştirilecek.
İcra ve iflas mevzuatı günümüz şartları göz önüne alınmak suretiyle güncellenecek.

Hükümet OVP ile yabancı yatırımcıyı çekmek için kolları sıvadı!

Mal ve hizmet ihracatını etkileyen yönleriyle AB dijital ekonomi düzenlemeleri doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü başta olmak üzere AB müktesebatına uyum süreci tamamlanacak.

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