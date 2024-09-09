Giriş Tarihi: 09.09.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
08:02
Hükümet OVP ile yabancı yatırımcıyı çekmek için kolları sıvadı!
Hükümet, yabancı yatırımcıya Türkiye çekmek için kolları sıvadı. Öncelikle yatırımların iyileştirilmesi için yargı alanı başta olmak üzere "güven" ortamı yaratılacak. Etkin ve makul sürede yargılama yapılacak. OVP döneminde kurala dayalı, öngörülebilir, şeffaf ve kolaylaştırıcı kamu politikaları uygulanacak. Tek durak ofisle yatırım süreçleri kısaltılacak. Uygun yatırım için "yatırım yeri envanteri" oluşturulacak.