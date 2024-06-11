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Haberler Galeri İslam Memiş'in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:36

İslam Memiş'in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları, ABD'den gelen kritik veriyle düşüş trendine girdi. Ons altın ve gram altın psikolojik destekleri çevresinde fiyatlanıyor. Altın ibresinin aşağı kırılması sonrası İslam Memiş, rakam ve tarih vererek çok konuşulacak altın yorumu yaptı. Yarınki Fed faiz kararı sonrası altın nasıl etkilenir? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş tüm merak edilenleri Sabah.com.tr'ye tek tek cevapladı.

ZEHRA KOÇ
İslam Memiş’in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları ABD'den gelen ters rüzgarla düşüş trendini sürdüyor. Ons altın 2300 dolar psikolojik desteği civarında fiyatlanırken, altın gram fiyatı 2400 TL'yi gördü. Piyasalardaki hareketlilik sonrası İslam Memiş, Sabah.com.tr'ye çok konuşulacak altın yorumu yaptı.

İslam Memiş’in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

İSLAM MEMİŞ'İN ALTIN YORUMU ÇOK KONUŞULACAK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki aşağı yönlü hareketler sonrası kritik altın yorumu yaptı.

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İslam Memiş’in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu hafta kritik. Yarın hem ABD enflasyon verisi var aynı günün akşamında Fed faiz kararı var. Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan bu düşüş bizim için bir sürpriz değildi. Ons altın 2293 dolar seviyesine kadar geriledi.

İslam Memiş’in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"ONS ALTIN İÇİN 2280-2340 DOLAR ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİZ"

Şuanda 2304 dolar seviyesinde. 2280-2340 dolar aralığını takip edeceğiz. ABD enflasyonu büyük bir ihtimalle yüzde 3,1 olarak açıklanır. Fed de faizlerde bir değişikliğe gitmez.

İslam Memiş’in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

2024 SONU ONS ALTIN BEKLENTİSİ...

Kısa vadede 2280-2340 dolar aralığını takip edeceğiz. Buralar çok kalıcı olmaz yıl sonu 2600 dolar beklentim devam ediyor.

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