İslam Memiş’in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu hafta kritik. Yarın hem ABD enflasyon verisi var aynı günün akşamında Fed faiz kararı var. Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan bu düşüş bizim için bir sürpriz değildi. Ons altın 2293 dolar seviyesine kadar geriledi.