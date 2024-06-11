Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
11:36
İslam Memiş'in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları, ABD'den gelen kritik veriyle düşüş trendine girdi. Ons altın ve gram altın psikolojik destekleri çevresinde fiyatlanıyor. Altın ibresinin aşağı kırılması sonrası İslam Memiş, rakam ve tarih vererek çok konuşulacak altın yorumu yaptı. Yarınki Fed faiz kararı sonrası altın nasıl etkilenir? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş tüm merak edilenleri Sabah.com.tr'ye tek tek cevapladı.