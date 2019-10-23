İstanbul Havalimanı kışa hazır

"ÜLKEMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTACAĞIZ"



Karakış, İstanbul Havalimanı'ndaki kış ayı planlaması için yakın paydaşlarla beraber Toronto, Şikago, Atlanta, Washington, Stockholm, Tromso ve Frankfurt gibi havalimanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu havalimanlarının kış mücadele ekipmanlarını, prensiplerini, prosedürlerini yakından inceledik. Yerinde onlarla da istişare ettik. Sonunda bizim ortaya çıkardığımız kış operasyonununu yönetim prosedürlerini başta işverenimiz ve aslında bizim büyük ağabeyimiz olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile istişare ettik. Yurt dışındaki bu kıymetli havalimanlarının tecrübeli yöneticileriyle de istişare ettik. Sonunda anladık ki bizim planımız, sahaya uygulayacağımız prosedür bizim için en ideali olan ve üzerinde hazırlık yaptığımız, eğitim gördüğümüz prosedür." diye konuştu.

