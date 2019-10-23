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kışa hazır

İstanbul Havalimanında kış aylarında olumsuz hava koşullarında uçuş trafiğinin aksamaması, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Hizmete girdiği günden bugüne Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan, ülkedeki hava trafiğinin önemli bir bölümünü oluşturan , uluslararası havacılıkta cazibe merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kış aylarında kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi için havalimanında eylülden beri çalışmalar yapılırken apron ve pist alanında da gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 08:53 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 08:59
İstanbul Havalimanı kışa hazır

İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kış hazırlıklarına eylülde başladıklarını hatırlatırken zafiyet oluşmaması için bütün ekibin yıllık tazeleme eğitimine tabi tutulduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı kışa hazır

Karakış, "Havalimanımızın fonksiyonel olarak işleme devam edecek bütün alanlarında karla mücadele yapacak, havalimanımızı uçuşa kapatmayacak kadar gücümüz var. Bu gücü ayakta tutacak yetişmiş personelimiz mevcut. Bu bağlamda önümüzdeki kış sezonuna hazırız. Havalimanımız herhangi bir uçuş aksaklığına maruz kalmadan operasyonuna devam edecek." dedi.

İGA'nın karla mücadele için 350 civarında personeli bulunduğunu anlatan Karakış, araç sayısının da 150'nin üzerinde olduğunu kaydetti.

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İstanbul Havalimanı kışa hazır

"ÜLKEMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTACAĞIZ"

Karakış, 'ndaki kış ayı planlaması için yakın paydaşlarla beraber Toronto, Şikago, Atlanta, Washington, Stockholm, Tromso ve Frankfurt gibi havalimanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu havalimanlarının kış mücadele ekipmanlarını, prensiplerini, prosedürlerini yakından inceledik. Yerinde onlarla da istişare ettik. Sonunda bizim ortaya çıkardığımız kış operasyonununu yönetim prosedürlerini başta işverenimiz ve aslında bizim büyük ağabeyimiz olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile istişare ettik. Yurt dışındaki bu kıymetli havalimanlarının tecrübeli yöneticileriyle de istişare ettik. Sonunda anladık ki bizim planımız, sahaya uygulayacağımız prosedür bizim için en ideali olan ve üzerinde hazırlık yaptığımız, eğitim gördüğümüz prosedür." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı kışa hazır

Karakış, "Bu kıştan sonra artık dünya gelip bizi emsal alsın diye yoğun gayretimiz var. Ülkemizin göğsünü kabartacağız. Biz dik duruyoruz bu konuda, inşallah muvaffak olacağız." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı kışa hazır

"GÜNDE 200 BİN YOLCU AĞIRLANMAKTA"

Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere de merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstanbul Havalimanı kışa hazır

Mere, tüm operasyonel faaliyetlerin takip ve koordine edildiği, raporlandığı, acil durumlarda ilk bilginin geldiği ve teyit alındıktan sonra tüm ilgililerle paylaşıldığı, operasyonun sevk ve idare edildiği 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki merkezin dünyada benzerinin az olduğunu dile getirdi.

İstanbul Havalimanı kışa hazır

Yolcu konforu ve uçakların güvenli bir şekilde havalimanında hizmet almasını sağlamak için merkezde kesintisiz çalışma yürüttüklerinin altını çizen Mere, "Burada günlük uçuş operasyonlarının takibi, uçuşların planlanması, uçak ve yolcu konforuna yönelik atılacak adımlar operasyon merkezimizden izlenerek koordine edilmekte. Şu anda günlük yaklaşık bin 300'ün üzerinde trafiğe hizmet verilmekte yaklaşık günde 200 bin yolcu ağırlanmakta." dedi.
Mere, sözlerini şöyle tamamladı:

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