İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! Ve ilk uçuş gerçekleşti...

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da biletlerini alarak bu uçakla Ankara'ya hareket etti.