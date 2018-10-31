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'nda tarihi an! Ve ilk uçuş gerçekleşti...

Türk Hava Yolları'nın () "TK 2124" kodlu uçağı, 'ndan ilk tarifeli seferi gerçekleştirmek üzere 'ya hareket etti.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 31.10.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 10:36
İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! Ve ilk uçuş gerçekleşti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan 'ndan ilk tarifeli uçak, saat 11.32'de Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! Ve ilk uçuş gerçekleşti...

'nin daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre bilet alan yolcular, sabah saatlerinden itibaren 'na geldi.

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İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! Ve ilk uçuş gerçekleşti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Bakan Turhan, bu sırada bazı yolcuların da bilet kesim işlemini yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! Ve ilk uçuş gerçekleşti...

Daha sonra hava kontrol kulesine geçen Bakan Turhan, uçağın kalkış talimatını vererek, uçuşu buradan takip etti.

İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! Ve ilk uçuş gerçekleşti...

Öte yandan Türk Hava Yolları () Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da biletlerini alarak bu uçakla 'ya hareket etti.

İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! Ve ilk uçuş gerçekleşti...

Çok sayıda basın mensubu da uçakta yer alıyor.

İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! Ve ilk uçuş gerçekleşti...
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