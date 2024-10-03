Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik

İGA BÜYÜYOR



İGA'da, işletme, inşaat, liman gibi şirketlerimiz var. Ayrı genel müdürlükler olarak ama holdingin çatısı altında çalışıyorlar. Şu anda yeni ortak alma veya halka açılma düşüncemiz yok. 2030 projeksiyonuna göre İstanbul Havalimanı 472 bin kişilik istihdam, milli gelire 44 milyar dolar katma değer sağlayacak. Ki bu tutar milli gelirin yüzde 3.25'idir. Ayrıca hane halkı gelirinin 8.5 milyar dolara ulaşmasına katkı sağlamamız da öngörülmekte.



