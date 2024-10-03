Giriş Tarihi: 03.10.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
06:56
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: 20 milyon metrekarelik bir çölü yenilenebilir enerji santraline dönüştürdük. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Avrupa'nın en büyüğü. Santralimiz 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Kalyoncu: "Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı olan İstanbul Havalimanı, ülkemize kazandırdığımız büyük bir marka" oldu.