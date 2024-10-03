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Haberler Galeri Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik
Giriş Tarihi: 03.10.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 06:56

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: 20 milyon metrekarelik bir çölü yenilenebilir enerji santraline dönüştürdük. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Avrupa'nın en büyüğü. Santralimiz 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Kalyoncu: "Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı olan İstanbul Havalimanı, ülkemize kazandırdığımız büyük bir marka" oldu.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini kurduğu Konya Karapınar'daki muhteşem tesiste, holdingin 80 yıllık yolculuğunu, üstlendiği projeleri, hedeflerini, yıpratıcı iddialara karşı cevaplarını medya mensupları ile paylaştı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik

KARAPINAR GES

Karapınar Güneş Enerjisi Santralimiz 1.12 milyar dolarlık proje. Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali. 20 milyon metrekarelik bir çölü yenilenebilir enerji santraline dönüştürdük. Santral, yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor. 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Kalyon Enerji'nin % 50'sine; Abu Dabi merkezli International Holding Company ortak oldu. 3000 MW kurulu güce ulaşmış olan yenilenebilir enerji yatırımlarımızla yıllık 6 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının % 2'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz.

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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik

İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı ülkemize kazandırdığımız büyük bir marka. Günlük uçuş sayısı açısından Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı. 10 milyar 250 milyon Euro'luk yatırımın 8 milyar Euro'sunu kredi ve özkaynaklarımızla devlet bütçesinden bir lira çıkmadan yaptık. 48 ayda projesi, finansmanı, yapımı ve işletmesi tamamlandı. İhalesi televizyondan canlı yayınlandı. 25 yılda, 22 milyar 152 milyon Euro +KDV'yi devlete ödeme taahhüdümüz var.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik

İGA BÜYÜYOR

İGA'da, işletme, inşaat, liman gibi şirketlerimiz var. Ayrı genel müdürlükler olarak ama holdingin çatısı altında çalışıyorlar. Şu anda yeni ortak alma veya halka açılma düşüncemiz yok. 2030 projeksiyonuna göre İstanbul Havalimanı 472 bin kişilik istihdam, milli gelire 44 milyar dolar katma değer sağlayacak. Ki bu tutar milli gelirin yüzde 3.25'idir. Ayrıca hane halkı gelirinin 8.5 milyar dolara ulaşmasına katkı sağlamamız da öngörülmekte.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik

O İDDİAYA CEVAP

Kira ödemelerimizi takviminde, eksiksiz yapmaktayız. Pandemi döneminde Avrupa'dakiler gibi bizim havalimanı da kapandı. Kapalı kalan sürede kredi yükümlülüklerimiz ve genel giderlerimiz devam etti. Kapalı kalan süre için bize ilave süre verildi. Ödemelerimiz mecburen ileri tarihe ertelendi. Uzatılan süreyi kira bedeline faiz işletilerek ödeyeceğiz. 25 yılda ödeyeceğimiz tutar 22 milyar 152 milyon Euro+KDV ve ilave yolcu sayısı farkı.

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