Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
07:02
Kapalıçarşı’da film gibi kara para trafiği! Şüphelileri parayı böyle aklamış
İstanbul Fatih'de bulunan Kapalıçarşı'ya kara para operasyonu gerçekleştirilmiş ve 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, kurdukları 93 paravan şirketle 9 milyar liralık parayı bankalar üzerinden dolaşıma sokmakla suçlanıyor. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör gerçekleştirilen operasyonun detaylarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. İşte Güngör'ün o yazısı...