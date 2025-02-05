Kapalıçarşı’da film gibi kara para trafiği! Şüphelileri parayı böyle aklamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir süredir önemli dosyalara el atıyor. Özellikle de kara para konusunda… Dün de büyük bir dosyanın kapağını araladı. Kapalıçarşı'yı kara para merkezi haline getirenlerle ilgili soruşturmada 37 şüpheli gözaltına alındı. 21 kişi aranıyor.



