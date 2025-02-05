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Haberler Galeri Kapalıçarşı’da film gibi kara para trafiği! Şüphelileri parayı böyle aklamış
Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:02

Kapalıçarşı’da film gibi kara para trafiği! Şüphelileri parayı böyle aklamış

İstanbul Fatih'de bulunan Kapalıçarşı'ya kara para operasyonu gerçekleştirilmiş ve 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, kurdukları 93 paravan şirketle 9 milyar liralık parayı bankalar üzerinden dolaşıma sokmakla suçlanıyor. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör gerçekleştirilen operasyonun detaylarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. İşte Güngör'ün o yazısı...

Dilek GÜNGÖR
Kapalıçarşı’da film gibi kara para trafiği! Şüphelileri parayı böyle aklamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir süredir önemli dosyalara el atıyor. Özellikle de kara para konusunda… Dün de büyük bir dosyanın kapağını araladı. Kapalıçarşı'yı kara para merkezi haline getirenlerle ilgili soruşturmada 37 şüpheli gözaltına alındı. 21 kişi aranıyor.

Kapalıçarşı’da film gibi kara para trafiği! Şüphelileri parayı böyle aklamış

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey de var.

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Kapalıçarşı’da film gibi kara para trafiği! Şüphelileri parayı böyle aklamış

Peki şüpheliler parayı nasıl aklamış?
İşin bam teli de burası…
Anlatınca hak vereceksiniz. Resmen şüpheliler şeytana papucunu ters giydirecek türden bir operasyon yapmışlar…

Kapalıçarşı’da film gibi kara para trafiği! Şüphelileri parayı böyle aklamış

İlk tespitlere göre, şüpheliler suç örgütü kurup, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmışlar… Ve buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktarmışlar… Onlarca şirket arasında paranın izini kaybettirmek için trafik yürütülmüş…

Kapalıçarşı’da film gibi kara para trafiği! Şüphelileri parayı böyle aklamış

Daha sonra da suç geliri Özbeyler'in sahibi olduğu Venüs Döviz'e aktarılmış. Paravan şirketlerden gelen suç geliri yasalmış gibi muhasebeleştirilip, kılıfına uydurulmuş…

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