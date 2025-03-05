KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON DAKİKA! Kimler kira gelir vergisi ödemek zorunda? Uzman isim hesapladı:33 bin lira detayına dikkat çekti

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL HESAPLANIR?

Çetinkaya istisna tutarlarını ve kira gelirine yönelik hesaplamayı şöyle anlattı: Diyelim ki siz yıl içinde iki farklı kira geliri elde ettiniz. Ocak ve Haziran ayında aylık 15 bin altı ayda toplamı 90 bin kira geliri elde ettiniz. Temmuz ayında da zam yaptınız kiranıza. Temmuz aralık ayında da 20 bin liradan 6 ayda 120 bin lira kira elde ettiniz. Yani toplamda 2024 yılında 210 bin lira kira aldığınızı varsayalım meskende.