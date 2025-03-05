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Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:03

KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON DAKİKA! Kimler kira gelir vergisi ödemek zorunda? Uzman isim hesapladı:33 bin lira detayına dikkat çekti

Kira gelir beyannamesi iş yerini ya da evini kiraya veren milyonlarca vergi mükellefinin gündeminde. 33 bin liradan yüksek mesken kirası elde eden mülk sahipleri için süreç 1 Mart tarihi itibari ile başladı. Peki, kira gelir beyannamesi nasıl hesaplanır? Gelir İdaresi Başkanlığına ne kadar ödeme yapılacak? Uzman isim tüm detayları ile açıkladı.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON DAKİKA! Kimler kira gelir vergisi ödemek zorunda? Uzman isim hesapladı:33 bin lira detayına dikkat çekti

Evini ya da iş yerini kiraya veren ve belli bir tutarın üzerinde kira geliri elde edenler için beyanname vermek zorunlu. 1 Mart tarihinde başlayan süreç nasıl işleyecek? Kira gelir beyannamesi nasıl hesaplanır? İşte örnek hesap…

KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON DAKİKA! Kimler kira gelir vergisi ödemek zorunda? Uzman isim hesapladı:33 bin lira detayına dikkat çekti

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ SON ÖDEME NE ZAMAN?

2024 yılında kira geliri elde edenlerin 2 Nisan 2025 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na beyanlarını vermeleri gerekiyor. İlk taksit ödemesinin 2 Nisan'a kadar yapılması gerekirken ikinci taksit 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödenmeli.

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KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON DAKİKA! Kimler kira gelir vergisi ödemek zorunda? Uzman isim hesapladı:33 bin lira detayına dikkat çekti

KİMLER KİRA BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDA?

Ahaber ekranlarından gelir vergisi hakkında açıklamalar yapan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya detayları şu sözlerle açıkladı: Her sene mart ayında kira geliri elde edenlerin vermekle mükellef olduğu bir beyanname türü. Yani siz 2024 yılında kira geliri elde ettiyseniz bir sonraki yıl yani 2025 yılı Mart ayı içerisinde gelir vergisi mükellefleri ile beraber gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi vermek zorundasınız.

Kira geliri beyanname dönemi başladı! Gelir vergisi nereye ve ne zaman ödenir? | Video

KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON DAKİKA! Kimler kira gelir vergisi ödemek zorunda? Uzman isim hesapladı:33 bin lira detayına dikkat çekti

Çetinkaya, beyannamelerde gelir sınırına da dikkat çekerek "Meskenlerde 33 bin lira altı kira geliriniz varsa bir sene içinde beyanname zorunluluğunuz yok. İş yerlerinde ise mesken istisnası dışındakilerle beraber 240 bin lira toplamda olduğu zaman işyerinizdeki kira gelirinizde beyan etmeniz bir zorunluluk olmuyor" ifadelerini kullandı.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON DAKİKA! Kimler kira gelir vergisi ödemek zorunda? Uzman isim hesapladı:33 bin lira detayına dikkat çekti

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL HESAPLANIR?

Çetinkaya istisna tutarlarını ve kira gelirine yönelik hesaplamayı şöyle anlattı: Diyelim ki siz yıl içinde iki farklı kira geliri elde ettiniz. Ocak ve Haziran ayında aylık 15 bin altı ayda toplamı 90 bin kira geliri elde ettiniz. Temmuz ayında da zam yaptınız kiranıza. Temmuz aralık ayında da 20 bin liradan 6 ayda 120 bin lira kira elde ettiniz. Yani toplamda 2024 yılında 210 bin lira kira aldığınızı varsayalım meskende.