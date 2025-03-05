Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:03
KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON DAKİKA! Kimler kira gelir vergisi ödemek zorunda? Uzman isim hesapladı:33 bin lira detayına dikkat çekti
Kira gelir beyannamesi iş yerini ya da evini kiraya veren milyonlarca vergi mükellefinin gündeminde. 33 bin liradan yüksek mesken kirası elde eden mülk sahipleri için süreç 1 Mart tarihi itibari ile başladı. Peki, kira gelir beyannamesi nasıl hesaplanır? Gelir İdaresi Başkanlığına ne kadar ödeme yapılacak? Uzman isim tüm detayları ile açıkladı.