Kira geliri beyanname dönemi başladı! Gelir vergisi nereye ve ne zaman ödenir? | Video
Her yıl belirli dönemlerde düzenlenen gelir vergisi beyannamesi, vergi mükellefleri için önemli bir yükümlülük olmaya devam ediyor. Gelir elde eden bireylerin kazançlarını beyan ettiği ve ödemesi gereken vergiyi hesapladığı bu süreçte, beyanname türleri ve ödeme takvimleri merak konusu. Peki gelir vergisi nereye ve ne zaman ödenir? İşte cevabı...
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